ADATA lance le disque dur externe SE770G avec RGB.



ADATA Technology, un des principaux fabricants de modules DRAM et de produits NAND Flash à hautes performances, annonce aujourd'hui le lancement du disque dur externe RVB ADATA SE770G (SSD). Performant et audacieux, le SE770G est doté d'une connectivité USB3.2 Gen 2 et de type C, de vitesses de lecture/écriture pouvant atteindre 1000/800 Mo/s, et d'un panneau spacieux d'éclairage RVB.



Le SE770G n'est pas le SSD externe habituel. Grâce à son panneau RVB spacieux, il illuminera les espaces de travail à la maison et en déplacement avec un glorieux effet de cubes. Dans le passé, les SSD externes étaient relégués dans l'ombre, tandis que d'autres périphériques et dispositifs RVB occupaient le devant de la scène sur les bureaux des gens. Avec le SE700G, il est maintenant temps que les SSD externes brillent de mille feux.







Grâce à la connectivité USB 3.2 Gen 2, le SE770G offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 1 000/800 Mo/s, ce qui est jusqu'à 12,5 fois plus rapide que les disques durs externes traditionnels. Cela signifie qu'il peut transférer un fichier vidéo de 10 GB 4K en seulement 20 secondes. Le SE770G est également doté d'une connectivité USB de type C, ce qui signifie un branchement sans problème grâce à la conception symétrique de son connecteur qui s'enfonce correctement du premier coup, à chaque fois, quelle que soit l'orientation. Au-delà de la productivité générale, les joueurs apprécieront également le SE770G. En plus de son éclairage RVB stylisé, il peut être associé à des consoles de jeux pour un stockage plus important et des temps de chargement de jeux plus rapides.



Tous les principaux systèmes d'exploitation couverts



Android[3], macOS et Windows, le SE770G les prend tous en charge. Les utilisateurs peuvent profiter à tout moment de leurs vidéos, photos, musiques et autres, et les partager facilement sur plusieurs appareils.



Pour une plus grande tranquillité d'esprit, le SE770G d'ADATA est couvert par une garantie de 3 ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



