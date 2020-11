QNAP met à jour le système d'exploitation héros QuTS basé sur le ZFS.



QNAP Systems, Inc. (QNAP) a officiellement lancé aujourd'hui le système d'exploitation NAS h4.5.1, le héros de QuTS. Doté de nombreuses améliorations et perfectionnements, QuTS hero h4.5.1 ajoute la prise en charge de l'auto-commission WORM (Write Once, Read Many), la migration des VM en direct, le Wi-Fi WPA2 Enterprise, Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), QuLog Center pour la gestion centralisée des journaux, et QuFirewall pour la sécurité du réseau.



Le nouveau système d'exploitation "QuTS hero" de QNAP utilise le système de fichiers ZFS 128 bits qui met l'accent sur l'intégrité des données, ce qui le rend parfait pour les applications de stockage d'entreprise mettant l'accent sur la protection des données. Le héros QuTS comprend également l'App Center pour étendre le potentiel des applications NAS.







Voici les principales caractéristiques du héros de QuTS h4.5.1 :



- WORM Auto-commission : Le WORM est utilisé pour éviter la modification des données enregistrées. Les données dans les dossiers partagés du WORM peuvent uniquement être écrites, et ne peuvent pas être supprimées ou modifiées pour garantir l'intégrité des données.

- Migration des VM en direct : Lorsque les logiciels/matériels d'un NAS doivent être mis à jour/maintenus, les utilisateurs peuvent déplacer les VM en cours d'exécution entre différents NAS sans impact sur la disponibilité des VM, ce qui apporte souplesse et efficacité aux applications des VM.

- WPA2 Enterprise : WPA2 Enterprise fournit une sécurité sans fil de niveau entreprise pour les réseaux d'entreprise (y compris l'autorité de certification, la clé de cryptage et le cryptage/décryptage amélioré).

- Ajout d'un NAS dans Azure AD DS : En ajoutant un NAS héros QuTS dans Azure AD DS, le personnel informatique est libre de déployer et de gérer le contrôleur de domaine localement et dispose d'une plus grande efficacité dans la gestion des comptes utilisateurs et des autorisations pour plusieurs NAS.

- Centre QuLog : Fournit des classements statistiques graphiques des événements et des accès d'erreur/alerte, aidant à surveiller et à répondre rapidement aux risques potentiels du système. Les journaux de plusieurs NAS QNAP peuvent être centralisés au centre QuLog sur un NAS spécifique pour une gestion efficace.

- QuFirewall pour la sécurité du réseau : Prend en charge IPv6, les listes d'accès de pare-feu et le filtrage GeoIP pour restreindre l'accès en fonction de l'emplacement géographique pour une meilleure sécurité du réseau.



Plus d'éléments clés sur les héros de QuTS :



- Cache de lecture en mémoire principale (L1 ARC), cache de lecture de deuxième niveau SSD (L2 ARC) et ZFS Intent Log (ZIL) pour les transactions synchrones avec protection contre les coupures de courant pour améliorer les performances et la sécurité.

- Prend en charge une capacité de stockage allant jusqu'à 1 pétaoctet pour les dossiers partagés individuels.

- Prise en charge native des niveaux RAID standard et des configurations RAID ZFS supplémentaires (RAID Z), et architecture flexible de pool de stockage. Le RAID Triple Parité et le Triple Miroir offrent des niveaux de protection des données plus élevés.

- La déduplication, la compression et le compactage des données en ligne par blocs réduisent la taille des fichiers pour conserver la capacité de stockage, optimiser les performances et améliorer la durée de vie des SSD.

- L'accélération matérielle AES-NI augmente l'efficacité de la signature des données et du cryptage/décryptage par rapport à SMB 3.

- Prend en charge les SAN Fibre Channel (FC) sur les NAS avec des cartes FC QNAP 16Gb/32Gb, idéal pour le stockage de post-production.

- Installez diverses applications à partir de l'App Center pour permettre l'hébergement de machines virtuelles et de conteneurs, effectuer des sauvegardes locales/à distance/en nuage, créer des passerelles de stockage en nuage, et bien plus encore.



TECHPOWERUP