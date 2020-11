CORSAIR lance le casque de jeu Bluetooth HS70.



CORSAIR, leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants pour les passionnés, a lancé aujourd'hui le casque de jeu filaire CORSAIR HS70 BLUETOOTH avec Bluetooth, le dernier né de la série HS de casques de jeu primés. Avec deux options de connexion filaire - USB haute fidélité 24 bits/96 kHz et 3,5 mm - et Bluetooth, le HS70 BLUETOOTH mélange simultanément l'audio de jeu filaire sur Switch, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/Series S, ou PC et l'audio Bluetooth sans fil à partir d'un appareil mobile, permettant un chat vocal clair avec votre équipe ou les appels téléphoniques entrants, tout en entendant tout ce dont vous avez besoin sur le champ de bataille. Construit avec des haut-parleurs en néodyme 50 mm de haute qualité et des oreillettes en mousse à mémoire de forme, le HS70 BLUETOOTH vous permet de commander confortablement.







Le HS70 BLUETOOTH combine l'audio de jeu filaire d'une console ou d'un PC avec l'audio sans fil Bluetooth de votre appareil mobile, permettant une connexion transparente avec les applications de chat vocal, la musique ou les appels téléphoniques sans interrompre le jeu.



La connectivité Bluetooth permet une expérience audio complète avec des applications telles que l'application mobile Switch, intégrée de manière transparente avec l'audio de jeu filaire de la console Switch. Un microphone unidirectionnel détachable à suppression de bruit réduit le bruit ambiant pour une superbe clarté vocale, et une batterie rechargeable dure jusqu'à 30 heures sur une seule charge pour que vous puissiez jouer jusque tard dans la nuit.







Le HS70 BLUETOOTH offre une qualité audio de premier ordre grâce à des haut-parleurs au néodyme de 50 mm réglés sur mesure qui captent tous les sons dont vous avez besoin pour entendre les moments vitaux, tandis que la compatibilité avec le son spatial Windows Sonic vous plonge dans l'action.



La construction en aluminium léger et durable, ainsi que les oreillettes réglables munies de mousse à mémoire de forme, offrent un confort exceptionnel pour des heures de jeu et des années d'utilisation. Lorsqu'il est connecté au PC via USB, le logiciel CORSAIR iCUE vous permet de régler les paramètres de l'égaliseur audio, le volume du micro, et bien plus encore, tandis que les commandes de volume et de sourdine des écouteurs offrent un réglage pratique à la volée.







Avec la connectivité filaire simultanée pour l'audio des jeux et le Bluetooth pour mobile, le casque de jeu filaire CORSAIR HS70 BLUETOOTH avec Bluetooth rend le chat et l'écoute pendant les sessions de jeu sur console ou PC facile et essentiel.



Disponibilité et garantie



Le casque de jeu filaire CORSAIR HS70 BLUETOOTH avec Bluetooth est disponible immédiatement sur la boutique en ligne CORSAIR et dans le réseau mondial de revendeurs et distributeurs agréés CORSAIR.



Le HS70 BLUETOOTH est couvert par une garantie de deux ans, ainsi que par le réseau mondial de service clientèle et de support technique CORSAIR.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP