HANGAR 13 GAMES nous propose "un nouveau" jeu PC : Mafia - Definitive Edition.







Editeur(s)/Développeur(s) : Hangar 13 Games.



Sortie France : 25 Septembre 2020.



Genre(s) : Action/Aventure/Shooter.



Classification : Interdit au moins de 18 ans.



Mode(s) : Jouable en solo.



Support(s) : Steam Epic Games Store.



Langue de la version disponible en France : Voix en français/Textes en français.















Résumé : Mafia - Definitive Edition est un remake du premier épisode de la série. Se déroulant dans le milieu de la pègre des années 30, vous incarnez un jeune truand décidé à se faire une place et un nom dans le milieu. Devenez un homme envié et redouté de tous, en vous forgeant une réputation de redoutable homme de main dans votre quête pour le respect et le pouvoir au sein de la famille Salieri.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO