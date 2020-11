TECHPOWERUP nous propose le test du : SilverStone SUGO 14.



Les boîtiers ITX se voulant de nos jours aussi compacts que possible tout en étant destinés aux joueurs, dont SilverStone propose quelques options intéressantes, il n'y a pas grand chose qui offre les avantages d'une carte mère ITX et d'un support matériel complet à côté d'une baie de disque externe de 5,25 pouces de nos jours. C'est là que le Sugo 14 entre en scène avec son design terre à terre et sa capacité à être placé dans deux modes différents sans problème.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP