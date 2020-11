TECHPOWERUP nous propose le test de la : MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio.



Aujourd'hui, nous vous présentons notre revue du MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio, l'implémentation haut de gamme du nouveau GPU de performance RTX 3070 "Ampère". MSI a toujours réussi à nous surprendre avec la puissance, le bruit et l'optimisation d'usine de ses gammes Gaming X et Gaming Z de cartes graphiques personnalisées haut de gamme, et nous avons les mêmes attentes vis-à-vis de celle-ci.



D'emblée, nous constatons que la carte semble presque identique à la MSI RTX 3080 Gaming X Trio, qui est une carte énorme. Cela signifie que tout ce muscle de refroidissement est utilisé pour dompter un GPU beaucoup plus petit et avec 100 W de moins que la RTX 3080, ce qui est de bon augure pour le bruit et les thermiques de la carte sur papier, tout de suite.



La GeForce RTX 3070 est un produit important pour NVIDIA car il offre plus du double de performance par dollar que le RTX 2080 Ti, et NVIDIA prétend même que la RTX 3070 le bat. Cela signifie que le RTX 3070 est capable de faire les mêmes choses que le RTX 2080 Ti-maxed out en jouant à 1440p avec RTX-on, et en jouant à 4K UHD avec des paramètres raisonnablement élevés, y compris les paramètres de niveau moyen de RTX.



Cela permettrait d'offrir le jeu 4K UHD à un public encore plus large tout en offrant un taux de rafraîchissement élevé aux segments 1440p et 1080p des sports électroniques. Au cœur du RTX 3070 se trouve le nouveau silicium "GA104" de 8 nm, qui est beaucoup plus petit que le "GA102" qui équipe les RTX 3080 et RTX 3090. Le RTX 3070 est presque aussi puissant que le "GA104".



NVIDIA a réduit les coûts là où elle le pouvait en donnant à cette carte les mêmes 8 Go de 14 Gbps, 256 bits de mémoire GDDR6 que le RTX 2070. Pour plus de détails sur la technologie et l'architecture du RTX 3070, reportez-vous à notre article sur la RTX 3070 Founders Edition.







Si nous revenons à notre échantillon d'examen de la carte MSI RTX 3070 Gaming X Trio, nous constatons qu'elle utilise la même solution de refroidissement Tri Frozr 2 que la série RTX 3080 Gaming X Trio. Ce refroidisseur est équipé d'un grand dissipateur thermique en aluminium à ailettes auquel la chaleur est aspirée par six caloducs en cuivre qui sont regroupés au milieu pour former la base de contact du GPU - une technologie que MSI appelle Core Pipe.



Le dissipateur est ventilé par trois ventilateurs TorX 2 de taille identique équipés de roues à aubes nervurées pour diriger tout leur flux d'air axialement. Le plus grand avantage de ce RTX 3070 est l'éblouissement RVB que vous obtenez avec la carte, avec un grand diffuseur en silicone le long du bord supérieur de la carte qui est le plus visible lorsque vous le regardez depuis la fenêtre de votre boîtier ; et des éléments RVB le long du haut de la carte près des ventilateurs. Sous le capot se trouve un circuit imprimé personnalisé optimisé pour des limites de puissance élevées, qui tire sa puissance de deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches pour une marge physique suffisante pour augmenter la puissance.



Avec des vitesses overclockées en usine de 1830 MHz (par rapport à la référence de 1725 MHz), cette carte a les vitesses d'horloge les plus élevées sur papier. Mais bien d'autres facteurs entrent en jeu dans l'utilisation de ces vitesses d'horloge. Dans cette revue, nous prenons le Trio MSI GeForce RTX 3070 Gaming X pour un tour d'horizon afin de vous dire si cela vaut la peine de payer une prime de 60 $ par rapport au prix de base de 500 $ pour le RTX 3070.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP