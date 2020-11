Le processeur AMD Ryzen 5 5600X 6 Core Zen 3 démolit le coeur Intel i5-10600K dans Cinebench Benchmark, presque aussi rapide que le Ryzen 7 3700X !



Le processeur AMD Ryzen 5 5600X 6 Core Desktop a été testé dans Cinebench R15 et il semble que la concurrence va être éliminée une fois pour toutes. Les chiffres ont été publiés par TUM_APISAK sur Twitter et montrent la performance multithreading du processeur AMD Ryzen 5 5600X 6 cœurs qui est lancé cette semaine.







Le processeur Ryzen 5 5600X 6 Core "Zen 3" d'AMD testé sur Cinebench, jusqu'à 42% plus rapide en multithreading et 25% plus rapide en mono-cœur que le Core i5-10600K d'Intel



Le benchmark montre que l'AMD Ryzen 5 5600X, qui fonctionnait à des vitesses overclockées de 4,7 GHz sur l'ensemble de ses 6 cœurs, a obtenu un score de 2040 points en multithreading et 258 points en monofil. La plate-forme de test utilisait une mémoire DDR4 à 3200 MHz (synchronisation CL14) avec une carte mère ASUS ROG Crosshair VIII HERO. La tension a été réglée à 1,256V pour ce test.







À titre de comparaison (en utilisant les chiffres d'Anandtech), le cœur Intel i5-10600K obtient 1428 points dans les charges de travail multi-threads et 206 points dans les charges de travail mono-threads. L'AMD Ryzen 7 3700X obtient 2112 points en multi-thread et 204 points en single-thread. L'Intel Core i7-10700K affiche 2005 points en multithread & un score de 217 points en mono-thread. L'AMD Ryzen 5 3600X obtient 1639 points dans les tests multithreads et 210 points dans les tests monofilaires.







Sur la base de ces chiffres de référence, l'AMD Ryzen 5 5600X est 42 % plus rapide en multi-threading et 25 % plus rapide en performance monocoeur que le Core i5-10600K d'Intel qui fonctionne à des horloges plus rapides et dispose également d'un TDP plus élevé de 125W par rapport au TDP de 65W d'AMD. Le Ryzen 5 5600X d'AMD est également jusqu'à 25% plus rapide en multi-threading et 22% plus rapide en test monocœur que son prédécesseur, le Ryzen 5 3600XT. L'unité centrale est également plus rapide que le Core i7-10700K d'Intel, qui est un processeur à 8 cœurs, tandis que le Ryzen 7 3700X d'AMD a une légère avance sur lui.



AMD Ryzen 5 5600X Cinebench R20 Performance :



En ce qui concerne les performances du Cinebench R20, qui ont également fait l'objet de fuites (source originale : Jumper118 @LTT Forums), l'AMD Ryzen 5 5600X obtient 4746 points dans les tests multithreads et 609 points dans les tests mono-threads. Dans les tests à score unique, le Core i7-10700K d'Intel obtient 518 points, le Core i5-10600K 498 points, tandis que le Ryzen 7 3700X d'AMD obtient 509 points et le Ryzen 5 3600XT 521 points. Dans les tests multi-thread, le Core i7-10700K d'Intel obtient 4870 points, le Core i5-10600K 3570 points, le Ryzen 7 3700X d'AMD 4836 points et le Ryzen 5 3600XT 3719 points.











Ici, le 5600X est 33% plus rapide que le Core i5-10600K et 27% plus rapide que le Ryzen 5 3600X dans les tests multi-cœurs tout en se rapprochant beaucoup du Core i7-10700K d'Intel et du Ryzen 7 3700X. Il en va de même pour les tests monocœurs où le 5600X devance tous les autres processeurs en termes de performances globales.







L'unité centrale a également été overclockée à 4,95 GHz sur le refroidissement à air standard et a obtenu 272 points dans le test du monocoeur sur Cinebench R15, ce qui la place 32 % devant le Core i5-10600K et 30 % devant le Ryzen 5 3600X.



AMD Ryzen 5 5600X overclocké à 6,12 GHz avec refroidissement LN2



En outre, le Ryzen 5 5600X d'AMD a déjà été overclocké à 6,12 GHz sur le refroidissement LN2 par le célèbre overclocker Lucky_Noob. La validation a été soumise et attrapée par TUM_APISAK mais a été retirée maintenant.











L'AMD Ryzen 5 5600X est déjà sorti plus vite que la gamme complète de la 10e génération d'Intel dans le test du CPU Single-Thread de Passmark. Il s'agit de performances époustouflantes pour une puce à 299 dollars US avec seulement 6 cœurs et 12 threads. Nous sommes impatients de voir la puce en action dans les derniers tests qui auront lieu dans quatre jours.



AMD Ryzen 5 5600X "Zen 3" Desktop CPU - 6 cœurs/12 threads jusqu'à 4,6 GHz pour 299 Dollars



L'AMD Ryzen 5 5600X est un processeur à 6 cœurs et 12 fils. Cette puce est commercialisée comme étant le meilleur processeur 6 cœurs du marché pour les joueurs, avec ses vitesses d'horloge impressionnantes de 3,7 GHz en base et de 4,6 GHz en boost. La puce dispose d'un total de 36 Mo de cache et d'un TDP de 65W. Le prix du processeur devrait s'élever à 299 dollars.







Gamme de processeurs AMD Ryzen 5000 "Vermeer"







Le lancement de l'AMD Ryzen 5 5600X et des trois autres processeurs Zen 3 Desktop est prévu pour le 5 novembre, soit dans deux semaines. Les processeurs seront initialement compatibles avec les cartes mères de la série 500 (X570 / B550), tandis que la prise en charge des cartes mères de la série 400 est prévue pour Janvier 2021.



WCCFTECH