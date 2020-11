EVGA présente la carte graphique GeForce RTX 3090 KINGPIN.







EVGA présente son prochain ajout à sa gamme GeForce RTX 3090 - la carte graphique EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN Ultimate XOC. Conçue pour être la carte ultime pour l'overclocking extrême, la RTX 3090 KINGPIN Ultimate XOC dispose d'un radiateur de refroidissement à eau en boucle fermée de 360 mm, une première pour toute carte graphique EVGA. Elle sera également équipée d'un écran de contrôle OLED intégré dans la plaque arrière et permettant un montage vertical et horizontal pour que les utilisateurs puissent voir l'écran. L'écran OLED peut surveiller en temps réel les tensions, les températures, les vitesses d'horloge, etc.







L'EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN est également doté de collecteurs intégrés pour la surveillance des tensions en temps réel. Il dispose de trois BIOS embarqués qui permettent à l'utilisateur de choisir entre les modes Normal, OC et LN2. La carte graphique est également dotée d'une solution d'alimentation numérique contrôlée par logiciel pour une alimentation précise et exacte. La carte EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN possède trois connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, tous situés sur le côté droit du circuit imprimé pour faciliter la gestion des câbles et l'esthétique.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VORTEZ