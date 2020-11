L'AMD Ryzen 9 5950X Overclocké à 5.90 GHz.



Les processeurs sont peut-être à quelques jours de la disponibilité, mais les enregistrements d'overclocking sont déjà en train de s'écouler. Darklord a publié une validation CPU-Z pour un processeur Ryzen 9 5950X 16 cœurs overclocké à 5898,63 MHz (ou environ 5,90 GHz), avec tous les 16 cœurs et 32 threads activés, et une mémoire double canal. Il semble s'agir d'un overclocking à multiplicateur direct, avec le multiplicateur réglé sur 59,0X, et une horloge de base de stock.











Ce qui est intéressant, cependant, c'est la tension du noyau que cette prouesse a permis d'obtenir, soit 1,656 V brûlant. Les autres composants comprennent une carte mère ASUS ROG Crosshair VIII Impact X570, une mémoire DDR4-3600 à deux canaux et des graphiques GT 710 de base. Il n'y a pas de mot sur le refroidissement, mais avec ce genre de tension, une méthode extrême comme le LN2 ne nous surprendra pas.



Pour voir la validation, Cliquez ICI.



TWITTER (Tum Apisak)