ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme cadencé à 5400MHz sur la carte mère Gigabyte B550 VISION D.



ADATA Technology, un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash et d'accessoires mobiles, annonce aujourd'hui que le XPG Overclocking Lab (XOCL) a cadencé le module de mémoire SPECTRIX D50 Xtreme RGB DDR4 à une fréquence de 5400 MT/s. Le résultat a été obtenu sur une carte mère GIGABYTE B550 VISION D équipée d'un processeur AMD Ryzen 7 4700G.







Fabriqué uniquement avec des puces et des circuits imprimés de la plus haute qualité, le SPECTRIX D50 Xtreme offre une stabilité, une fiabilité et des performances excellentes et prend en charge les dernières plates-formes Intel et AMD. Le SPECTRIX D50 Xtreme est équipé d'un dissipateur de chaleur métallique élégant et solide, orné de lignes géométriques audacieuses et d'une barre lumineuse RVB triangulaire qui s'adapte parfaitement au design global du module. De plus, conformément à son statut d'édition limitée, le SPECTRIX D50 Xtreme est présenté dans un emballage d'édition spéciale qui comprend un extérieur brillant et un boîtier de qualité supérieure.



Les SPECTRIX D50 Xtreme est entièrement compatible avec XMP 2.0 pour faciliter l'overclocking lorsqu'il est installé sur des PC qui supportent également XMP 2.0. La prise en charge de XMP 2.0 signifie que les utilisateurs ont plus de moyens d'accéder à l'overclocking de la mémoire, y compris directement à partir du système d'exploitation plutôt que via des paramètres plus complexes du BIOS.



TECHPOWERUP