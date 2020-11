GIGABYTE annonce la carte graphique AORUS XTREME GeForce RTX 30 Series WATERFORCE.



GIGABYTE, premier fabricant mondial de matériel de jeu haut de gamme, annonce aujourd'hui les dernières cartes graphiques WATERFORCE de la série GeForce RTX 30, dotées de l'architecture NVIDIA Ampere - AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE WB 24G, AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G, AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE 24G, et AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE 10G.



AORUS est le premier fabricant au monde à inclure la "détection de fuites", en instance de brevet, dans les cartes graphiques à boucle ouverte WATERFORCE WB. Le circuit intégré de détection des fuites couvre l'ensemble du raccord et du bloc d'eau et peut alerter rapidement les utilisateurs en faisant clignoter une lumière au premier signe de fuite, afin que les utilisateurs puissent traiter la fuite à temps et éviter tout autre dommage au système.







AORUS WATERFORCE WB est idéal pour ceux qui souhaitent construire des systèmes de refroidissement liquide en boucle ouverte. GIGABYTE est spécialisé dans les solutions de refroidissement thermique, offrant un espacement optimal des canaux entre les micro-ailettes pour un meilleur transfert de chaleur du GPU via des flux d'eau stables.



Les micro-ailettes en cuivre encastrées raccourcissent également le chemin de conduction de la chaleur du GPU, de sorte que la chaleur peut être transférée rapidement à la zone du canal d'eau. De plus, le couvercle et la plaque arrière de la nouvelle génération de WATERFORCE WB sont dotés d'un éclairage RGB personnalisable, car les utilisateurs peuvent créer leurs propres styles de PC et apporter de la créativité aux systèmes de refroidissement par liquide.







Les AORUS GeForce RTX 3090/3080 XTREME WATERFORCE, équipés de refroidisseurs AIO, sont un excellent point d'entrée pour les utilisateurs à la recherche des meilleures performances de leur catégorie et d'une expérience de jeu silencieuse grâce à une carte graphique refroidie par liquide. Les cartes sont faciles à utiliser et ne nécessitent aucune maintenance. La grande plaque de cuivre touche directement le GPU, la VRAM et d'autres parties critiques.



Couplée à des caloducs, la chaleur peut être transférée à la zone de refroidissement liquide pour une meilleure dissipation de la chaleur. Par rapport à la taille de 120 mm, le radiateur optimal en aluminium de 240 mm double la surface et le volume pour une meilleure efficacité thermique, et les ventilateurs à double roulement à billes de 2x120 mm rendent la carte graphique plus stable et plus froide en cas de surchauffe importante.



La couverture avant et la plaque arrière des cartes WATERFORCE nouvelle génération sont dotées d'un éclairage RVB personnalisable, et les ventilateurs ARGB peuvent être réglés selon les préférences des utilisateurs grâce au logiciel RGB FUSION 2.0. En outre, le tube FEP robuste minimise la perte d'eau et possède une grande stabilité thermique ainsi qu'une tolérance élevée à la pression, ce qui améliore considérablement la durée de vie et la durabilité du produit.



Les 4 variantes ci-dessus sont toutes dotées de 6 sorties (3xHDMI, 3xDP), d'un support logiciel RGB FUSION 2.0, d'une plaque arrière métallique de protection, d'un revêtement de PCB étanche à la poussière et à l'humidité de qualité aérospatiale, de matériaux de qualité supérieure Ultra-Durable et d'une extension de garantie pour les membres AORUS enregistrés.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



