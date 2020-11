Fuite des scores de l'AMD Ryzen 5 5600X Cinebench.



Après le lancement de sa série 5000 de processeurs AMD Ryzen basés sur le nouveau noyau Zen 3, AMD se prépare à la mise sur le marché de ces processeurs le 5 novembre. Les critiques arriveront également ce jour-là, ce qui signifie que les consommateurs sauront ce qu'ils doivent rechercher dans la nouvelle gamme de processeurs.



Grâce à un membre du forum LinusTechTips, le Jumper118, nous disposons de certains des premiers points de repère arrivant juste avant le lancement officiel. L'utilisateur a publié les scores Cinebench R20, R15, et R11.5 du processeur AMD Ryzen 5 5600X 6C/12T. Tous les benchmarks ont été enregistrés pour les valeurs à score unique, révélant ce que nous pouvons attendre du nouveau noyau Zen 3.







Avec 609 points en Cinebench R20, 272 et 258 points en R15, et 3,0 points en R11,5, le nouveau processeur Ryzen 5 5600X montre que la mise à niveau vers la dernière génération permet d'améliorer les performances. Ci-dessus, vous pouvez voir le nouveau noyau Zen 3 détaillé par AMD, et les résultats de la nouvelle fuite.



Voici la vidéo YouTube du regard approfondi sur la série Ryzen 5000 : Cliquez ICI.



