UL Benchmarks met à jour 3DMark avec le test de fonctionnalité Ray-Tracing.



Le lancement des cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series le 18 Novembre 2020 mettra fin au monopole de NVIDIA sur le raytracing en temps réel. Pour la première fois, les joueurs auront le choix entre plusieurs fournisseurs de GPU lorsqu'ils achèteront une carte graphique capable de lancer des rayons.



Aujourd'hui, nous publions un nouveau test de fonctionnalité 3DMark qui mesure les performances en matière de raytracing pur. Vous pouvez utiliser le test 3DMark DirectX Raytracing pour comparer les performances du matériel dédié au raytracing dans les dernières cartes graphiques d'AMD et de NVIDIA.







Le résultat du test dépend entièrement des performances du raytracing, ce qui signifie que vous pouvez mesurer et comparer les performances du matériel dédié au raytracing dans les dernières cartes graphiques.



Par rapport au rendu traditionnel, le raytracing peut modéliser plus précisément la façon dont la lumière interagit avec l'ouverture d'une caméra.







Dans ce test de fonctionnalité, les rayons de la caméra sont tracés à travers le champ de vision avec de petits décalages aléatoires pour simuler un effet de profondeur de champ. La fréquence d'images est déterminée par le temps nécessaire pour tracer et ombrer un nombre déterminé d'échantillons pour chaque pixel, combiner les résultats avec les échantillons précédents et présenter la sortie à l'écran. Vous pouvez modifier le nombre d'échantillons pour voir comment il affecte les performances et la qualité visuelle. La résolution de rendu est de 2560 × 1440.



Le résultat du test est la fréquence d'images moyenne en images par seconde. Vous pouvez en savoir plus sur le test dans le guide technique de 3DMark.



Mode interactif



Le test de la fonction 3DMark DirectX Raytracing comprend un mode interactif qui vous permet de vous déplacer librement dans la scène et de prendre des captures d'écran. Vous pouvez contrôler le point de mise au point et l'ouverture de la caméra pour explorer différents effets de profondeur de champ en utilisant le ray-tracing.







Testez votre carte graphique avec 3DMark



3DMark comprend plusieurs tests pour vous aider à mesurer et à comparer les performances des dernières cartes graphiques.



- Utilisez le test 3DMark DirectX Raytracing feature pour mesurer les performances du matériel dédié au raytracing,

- Lancez le benchmark 3DMark Port Royal pour tester les performances graphiques avec un mélange de rendu traditionnel DirectX 12 et de raytracing en temps réel,

- Lancez 3DMark Time Spy Extreme pour tester et comparer les performances de DirectX 12,

- Utilisez les tests de stress 3DMark pour vérifier la stabilité et les performances de refroidissement du GPU sur de longues périodes de forte charge.



3DMark édition avancée



Le test de la fonctionnalité DirectX Raytracing est disponible dès maintenant sous forme de mise à jour gratuite pour 3DMark Advanced Edition.



Les propriétaires de 3DMark Advanced Edition qui ont acheté 3DMark avant le 8 janvier 2019 devront effectuer une mise à jour pour débloquer les derniers tests de raytracing. La mise à jour DLC de 3DMark Port Royal ajoute Port Royal, le test de la fonction de rayonnage DirectX et le test de la fonction DLSS NVIDIA. En savoir plus sur les mises à jour et les mises à niveau de 3DMark.



3DMark Édition professionnelle



Le test de la fonctionnalité DirectX Raytracing est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les clients de 3DMark Professional Edition disposant d'une licence annuelle valide. Les clients disposant d'une licence perpétuelle plus ancienne devront acheter une licence annuelle pour débloquer le test.



Pour télécharger la nouvelle version de 3DMARK : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP