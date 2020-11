L'ordinateur à clavier compact Pi 400 de Raspberry est annoncé pour 70 USD.

L'ordinateur à clavier compact Pi 400 de Raspberry est annoncé pour 70 Dollars.



La Fondation Raspberry Pi a récemment mis sur le marché un ordinateur à clavier Raspberry Pi 400 basé sur le clavier Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi. Ce nouvel ordinateur est une version moderne des ordinateurs domestiques des années 1980 tels que le BBC Micro, ZX Spectrum et Commodore Amiga, l'ordinateur étant entièrement intégré dans le clavier. L'ordinateur est doté d'un layout personnalisé Raspberry Pi 4 4 Go cadencé à 1,8 GHz avec la possibilité d'overclocking important grâce au grand dissipateur de chaleur intégré.















Ce nouveau produit s'adresse aux consommateurs et aux étudiants soucieux des coûts et qui ont besoin d'un ordinateur de base. L'ordinateur est disponible en plusieurs versions différentes, notamment en anglais (Royaume-Uni et États-Unis), en français, en italien, en allemand et en espagnol.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le Raspberry Pi 400 est maintenant disponible au prix de 70 Dollars pour l'ordinateur seul, ou 100 Dollars pour un kit prêt à l'emploi comprenant une alimentation électrique, une souris, une carte SD, un câble HDMI et le guide officiel du débutant Raspberry Pi.



Pour plus de renseignements ou le commander : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP