NVIDIA aurait retardé le lancement de la RTX 3060 Ti jusqu'en décembre 2020.



NVIDIA aurait retardé le lancement de sa carte graphique GeForce RTX 3060 Ti de mi-novembre à début décembre 2020. La RTX 3060 Ti devrait être positionnée un cran en dessous de la RTX 3070 à 500 dollars, et basée sur le même silicium "GA104" de 8 nm avec 38 des 48 multiprocesseurs de streaming du silicium activé, soit 4 864 cœurs CUDA.



La carte devrait avoir la même configuration mémoire que le RTX 3070, avec 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbps sur un bus de 256 bits de large. Outre une configuration de cœur plus légère, la RTX 3060 Ti devrait viser une puissance de carte typique de 180 W, permettant des conceptions avec un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches. Expreview, qui a fait la une de l'actualité sur le retard de lancement, prédit que le RTX 3060 Ti pourrait avoir des performances similaires à celles du RTX 2080 Super, une carte graphique haut de gamme de 700 $ de la génération précédente.







En ce qui concerne le retard, le RTX 3060 Ti devait initialement être annoncé le 17 novembre, mais sa date de lancement a été repoussée de deux semaines, au 2 décembre. Les raisons de ce retard pourraient être diverses, allant de la constitution de stocks à l'optimisation de dernière minute des numéros de référence (SKU) dans le sillage des SKU de la série Radeon RX 6000 d'AMD.



Même le moins cher des SKU de la série RX 6000 annoncés jusqu'à présent, le RX 6800, est plus cher que le RTX 3070, et AMD revendique des performances supérieures au RTX 2080 Ti (c'est-à-dire que la carte échange des coups avec le RTX 3070), ce qui signifie que la pile de produits NVIDIA pourrait voir de nombreuses mises à jour dans les prochains mois, dont certaines pourraient même manquer les ventes de la période des fêtes de fin d'année 2020.



VIDEOCARDZ