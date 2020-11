Fermeture du site web OCZ en fin d'année.







Nous avions obtenu au printemps de la part de KIOXIA la confirmation de l'abandon de la marque commerciale OCZ au profit de la nouvelle marque KIOXIA qui a racheté toute la branche mémoire flash Toshiba Memory en 2018.



Pour enfoncer le clou, le constructeur annonce désormais que le site web ssd.toshiba-memory.com (anciennement ocz.com) va fermer définitivement ses portes dès la fin de l'année 2020. Les SSD OCZ n'étant plus fabriqués ni commercialisés, KIOXIA n'a en effet plus d'intérêt à maintenir le nom OCZ en vie et donc son site web non plus.



Le support technique des derniers OCZ va toutefois encore se poursuivre quelques temps et les garanties des produits iront bien à leur terme. On sait aussi qu'une prochaine version 5.x de l'application KIOXIA SSD Utility devrait ajouter le support de certains SSD OCZ comme les modèles TR200, RC500 et RD500 en plus des modèles EXCERIA labellisés KIOXIA. On ne peut pas exclure non plus que leur firmware continuera d'être mis à jour si nécessaire.



Quoi qu'il en soit, sachez que vous pouvez retrouver en archive sur TousLesDrivers.com l'ensemble des fichiers relatifs aux produits de la marque OCZ et de ses anciennes dénominations OCZ Technology, OCZ Storage Solutions ou encore Toshiba Memory. Cela comprend par exemple les utilitaires SSD Utility 3.x, Toolbox et CLOUT, le pilote NVMe, quelques micrologiciels....



Pour ceux qui veulent les drivers OCZ : Cliquez ICI.



