Les sorties Netflix de la semaine #30.







Record Of Youth



Résumé : Deux acteurs et une maquilleuse luttent pour se frayer un chemin dans un univers qui prend plus en considération leurs origines et leur passé que leurs rêves d’avenir.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Love & Anarchy



Résumé : Une consultante mariée et un jeune informaticien se séduisent au fil d’un jeu de défis qui remet en cause les normes sociétales, et les amène à réévaluer toute leur vie.



Un trailer : Cliquez ICI.



Paranormal



Résumé : Un hématologue qui ne croit pas au surnaturel se retrouve face à des événements inexpliqués et devient malgré lui une référence en matière d’enquêtes paranormales.



Un trailer : Cliquez ICI.



Country Ever After



Résumé : Le chanteur de country Coffey Anderson et sa femme Criscilla, danseuse de hip-hop, jonglent entre vie de famille, carrière et épreuves dans cette série de télé-réalité.



Un trailer : Cliquez ICI.



Bob L’Eponge Le Film : Eponge En Eaux Troubles



Résumé : Quand son meilleur ami est kidnappé, Bob l’éponge entraîne Patrick dans une folle aventure loin de Bikini Bottom pour sauver leur compagnon à coquille rose.



Un trailer : Cliquez ICI.



