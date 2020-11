iiyama annonce un moniteur 24" FHD IPS avec une station d'accueil USB-C intégrée.



iiyama a récemment annoncé le moniteur ProLite XUB2492HSN-B1 24" IPS avec une station d'accueil USB-C intégrée. Le panneau IPS présente une résolution de 1920x1080 avec un rapport de contraste typique de 1000:1 et une luminosité de 250cd/m² ainsi qu'un temps de réponse de 4 ms.



















Les entrées comprennent HDMI, DisplayPort, dock USB-C avec une puissance de 65 W, DisplayPort-out, LAN, et x2 USB 3.0. Le support inclus permet des réglages d'inclinaison (22° vers le haut - 5° vers le bas), de pivotement (90° à gauche/droite) et de hauteur (130 mm). Le ProLite XUB2492HSN est le premier moniteur de la série iiyama 92N équipé d'une station d'accueil USB-C.







Une version 27" FHD (XUB2792HSN) et QHD (XUB2792QSN) sera introduite en Mars 2021.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pas de prix pour le moment.



IIYAMA