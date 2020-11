EKWB nous propose : Le EK-Quantum Momentum ROG Maximus XII Hero monoblock.



EK, le fabricant d'équipements de refroidissement liquide haut de gamme, lance un nouveau monobloc Momentum pour ROG Maximus XII Hero - une carte mère à base de chipset Intel Z490. Le monobloc EK-Quantum Momentum ROG Maximus XII Hero est disponible en versions Plexi et Acetal. Le modèle Plexi est équipé de LED D-RGB adressables compatibles avec le logiciel ASUS AURA Sync qui offre une personnalisation complète de l'éclairage pour chaque diode, à tout moment.







Il s'agit d'une solution complète tout-en-un (processeur et carte mère) de refroidissement liquide pour les processeurs Intel Socket 1200 Series. Le monobloc couvre toute la section VRM de la carte mère ROG Maximus XII Hero. Ce monobloc est équipé de la dernière génération du moteur de refroidissement Velocity, utilisé dans la gamme EK Quantum pour assurer le meilleur refroidissement possible du CPU sans réduire le flux vers les autres composants. Il refroidit le CPU, ainsi que le module de régulation de la tension (MOSFET).



Le liquide s'écoule directement sur toutes les zones critiques, offrant ainsi aux passionnés une excellente solution pour les overclocks élevés et stables. Comme tous les monoblocs EK, l'EK-Quantum Momentum Maximus XII Hero se caractérise par une conception à haut débit, facilement utilisable dans des systèmes avec des pompes à eau plus faibles ou des réglages de vitesse de pompe plus faibles. La version Plexi de ce monobloc est équipée d'un paratonnerre D-RGB adressable sophistiqué, qui se connecte à un en-tête D-RGB adressable standard à 3 broches de 5 V sur le ROG Maximus XII Hero.







Version acétal noir mat non RVB







Le monobloc est fabriqué en deux variantes, toutes deux à base de cuivre électrolytique nickelé, tandis que la partie supérieure est usinée CNC en acrylique coulé de haute qualité ou en acétal POM noir durable. Les entretoises à visser en laiton nickelé sont toutes pré-installées et permettent une installation facile et rapide du monobloc. La version en acétal n'offre aucun support RVB et se présente dans une toute nouvelle finition noire mate.



Une bande LED D-RGB numérique (adressable) à 3 broches et 5 V est installée dans la version Plexi du monobloc. Elle se connecte à l'en-tête ADD_GEN2 de la carte mère, ou peut être connectée à tout autre contrôleur de LED 5 V à 3 broches pris en charge. Ce produit est compatible avec le logiciel ASUS AURA Sync. La flèche sur le connecteur D-RGB à 3 broches doit être alignée avec le repère +5V sur l'embase ADD_GEN2. EK s'assure qu'il n'y a pas de points chauds pour les LED en utilisant un couvercle en acétal pour les LED car la mise en œuvre correcte des LED est l'un des principes clés de la conception d'EK.



Vous pouvez toujours vérifier la compatibilité des blocs d'eau dans la base de données du configurateur de refroidissement EK. Les cartes graphiques et les cartes mères compatibles sont ajoutées quotidiennement à la liste.



Disponibilité et prix



Les monoblocs EK-Quantum Momentum Maximus XII Hero sont fabriqués en Slovénie, en Europe. Le modèle Plexi est disponible sur commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. La version Acetal sera livrée à partir du 4 Novembre 2020.



- EK-Quantum Momentum Maximus XII Hero D-RGB - Plexi : 169.90 euros,

- EK-Quantum Momentum Maximus XII Hero - Acetal : 169.90 euros.



TECHPOWERUP