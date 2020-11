Greenliant nous propose : Les DRAM-less NVMe M.2 2280.



Greenliant a commencé à échantillonner ses modules SSD (Solid State Drive) NVMe M.2 2280 ArmourDrive sans DRAM pour les clients qui ont besoin d'un stockage de données avec des vitesses d'accès rapides, tout en utilisant moins de puissance que les autres SSD à interface PCIe. Les nouveaux SSD NVMe M.2 2280 ArmourDrive de la série 88 PX utilisent une mémoire flash NAND 3D 3 bits par cellule (TLC) industrielle de haute qualité et prennent en charge une large gamme de capacités allant de 128 Go à 2 To.







Forward Insights prévoit que le marché des SSD PCIe du NVMe passera de 10,5 milliards de dollars en 2019 à 29,2 milliards de dollars en 2024. Pour répondre à cette demande et aux diverses exigences des clients, Greenliant a élargi sa gamme NVMe M.2 ArmourDrive pour offrir 2280 SSD avec et sans DRAM embarquée. Les produits NVMe M.2 2280 ArmourDrive sans DRAM prennent en charge l'interface PCIe Gen 3 x4 et peuvent atteindre des performances de lecture/écriture séquentielle allant jusqu'à 2 500/2 100 Mo/s.



Disponibles en température commerciale (0 à +70 degrés Celsius) ou industrielle (-40 à +85 degrés Celsius), les SSD NVMe M.2 2280 ArmourDrive sans DRAM offrent une grande fiabilité et une faible latence à une grande variété d'applications, notamment l'automatisation industrielle, le cloud computing, la sécurité, les réseaux, la diffusion et le transport.



Les avantages des 88 PX Series DRAM-less NVMe M.2 2280 ArmourDrive SSDs incluent :



- Haute performance : Atteint jusqu'à 2 500/2 100 Mo/s en lecture/écriture,

- Efficacité énergétique : Consommation d'énergie active aussi faible que 3 150 mW et 2 mW en mode de ralenti,

- Haute intégrité des données : Pas de corruption des données pendant les coupures de courant,

- Large éventail de capacités : 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB,

- Température commerciale et industrielle : Fonctionne entre 0°C et +70°C ou -40°C à +85°C,

- Prise en charge de la mémoire tampon de l'hôte (HMB) : Améliore les performances IOPS et réduit la latence,

- Sécurité des données : Supporte le TCG OPAL 2.0 (I-temp) ou la pyrite (C-temp).



Disponibilité



Greenliant prélève actuellement des échantillons de SSD NVMe M.2 2280 sans DRAM à température commerciale et prévoit de commencer la production en volume en Décembre 2020. Greenliant prévoit de commencer à échantillonner des SSD NVMe M.2 2280 sans DRAM à température industrielle en décembre, la production en volume étant prévue pour Février 2021.



TECHPOWERUP