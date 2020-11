Arctic annonce le refroidisseur de CPU Liquid Freezer II en 420mm.



Arctic a aujourd'hui élargi sa gamme de refroidisseurs de liquide pour CPU tout en un, en boucle fermée, avec sa plus grande variante, le Liquid Freezer II 420. Ce refroidisseur utilise un radiateur de 38 mm d'épaisseur, 420 mm x 140 mm, qui est ventilé par un trio de ventilateurs de 140 mm, la pression du liquide de refroidissement du bloc-pompe étant ajustée pour correspondre au grand radiateur.







Le bloc-pompe comporte un minuscule ventilateur de 40 mm qui tourne entre 1 000 et 3 000 tours/minute, afin de maintenir le flux d'air près de la zone VRM de l'unité centrale. La roue de la pompe tourne à 800 ou 2 000 tours/minute. Parmi les types de socles de CPU pris en charge, on trouve LGA1200, AM4, LGA115x et LGA2066 (pas de prise en charge de sTR4/sTRX4). Arctic comprend trois ventilateurs Arctic P14 PWM, équipés de roulements fluidodynamiques, qui tournent entre 200 et 1 700 tr/min, poussant chacun 72,8 CFM d'air.



Disponible dès maintenant, le Liquid Freezer II 420 est proposé au prix de 120 euros.



TECHPOWERUP