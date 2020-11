Intel Rocket Lake-S CPU Benchmarked : Jusqu'à 22 % plus rapide par rapport à la génération précédente.



Il y a quelques jours à peine, Intel a décidé de nous surprendre et de nous donner des informations sur sa prochaine plate-forme Rocket Lake-S conçue pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau. Arrivée au début de l'année prochaine (1er trimestre), la plateforme Rocket Lake-S est une nouvelle itération du nœud de 14 nm de l'entreprise. Cependant, cette fois-ci, nous obtenons de réels changements de système avec une nouvelle conception de l'architecture.



En portant son cœur Golden Cove à 14 nm, Intel a baptisé ce nouveau type de cœur Cypress Cove. Ce qui était autrefois le cœur des processeurs Ice Lake, alimente désormais la plateforme Rocket Lake-S. Outre le nouveau cœur, la plate-forme comporte d'autres caractéristiques comme le PCIe 4.0, de nouveaux graphiques Xe et des codecs de média mis à jour. Vous pouvez vérifier cela ici.















Aujourd'hui, nous avons obtenu les premières références du système Intel Rocket Lake-S. Dans le banc d'essai Userbenchmark, un processeur Rocket Lake à huit cœurs inconnu a été comparé aux processeurs Comet Lake-S de 10e génération d'Intel. L'échantillon d'ingénierie du Rocket Lake a fonctionné à 4,2 GHz tout en obtenant un score de 179 à un seul cœur. Comparé au Core i9-10900K qui fonctionne à 5,3 GHz, qui a obtenu 152 points, le design de Cypress Cove est 18 % plus rapide.



Et si l'on compare le nouveau design à l'équivalent 8C/16T Compet Lake CPU comme le Core i7-10700K qui tourne à 5,1 GHz et qui a obtenu 148 points, le nouveau uarch CPU est jusqu'à 22% plus rapide. Cela représente une augmentation massive des performances en monofil, cependant, veuillez prendre l'information avec un grain de sel, en attendant les examens officiels.



WCCFTECH