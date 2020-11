Pour les fans de survival-horreur à la Silent Hill, voici un nouveau jeu influencé par cet environnement et jeu du nom de The Dark Pictures Anthology: Little Hope.



"Quatre étudiants et leur professeur échouent dans la ville abandonnée de Little Hope. Perdus dans une brume impénétrable, ils se retrouvent confrontés à d'effroyables visions du passé. Ils devront comprendre la raison de ces apparitions avant que les forces maléfiques à l'œuvre n'entraînent leurs âmes en enfer"(c)Steam.



Le jeu proche de l'environnement de jeu comme Silent Hill, vous entraînera dans une aventure d'horreur, il est jouable en coop en ligne et jusqu'a 6 joueurs en local.



De plus une demo jouable du jeu est disponible sur Steam que vous pouvez télécharger pour tester le jeu.



Consulter le jeu sur Steam CLIQUEZ ICI