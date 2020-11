La GeForce RTX 3060 Ti pourrait être lancée le 17 novembre 2020.



Une carte qui a été nommée un certain nombre de fois est la GeForce RTX 3060 Ti, on dit actuellement qu'elle sera lancée le 17 Novembre 2020 et qu'elle aura 4864 cœurs de shaders.







La semaine dernière, les spécifications avaient déjà été répertoriées, mais le forum chinois MyDrivers en dit plus sur la date de la révélation et précise qu'il s'agit du 17 novembre 2020. Ce site chinois parle de 4864 noyaux de shaders et de 8 Go de mémoire gddr6. La mémoire graphique aurait un bus mémoire de 256 bits et une vitesse de 14 Gb/s, ce qui correspond à une bande passante de 448 Go/s. Sur la base du GPU GA104-200, elle aurait une fréquence de base de 1 140 MHz et un boost à 1 665 MHz.







Celle-ci tient avec 6 Go de GDDR6. Les prix de la boutique en ligne chinoise suggéreraient un prix d'environ 378 euros. Si la Ti est une valeur sûre en termes de lancement, il y aurait aussi un produit non-Ti plus tard.



THE GURU3D