Nouveau mini-PC clavier all-in-on, Raspberry Pi 400

Ce nouveau mini-PC, le Raspberry Pi 400 se présente comme un concept ultime pour ce type d’utilisation, avec un Raspberry Pi 4 intégré dans LE clavier, qui mesure 286 mm × 122 mm × 23 mm et dispose de 78 ou 79 touches, vous pourrez de plus l'utiliser simplement avec une distribution Linux ou un autre O.S.



Voila un nouveau mini-PC cette fois sous la forme d'un clavier all-in-on tout en un, non, non ce n'est pas un Atari ou un Amiga mais bien un PC.



Basé sur un Raspberry Pi4 avec un SOC Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 ARM v8 de 64 bits, il fonctionne à 1.85 Ghz, il dispose de 4 Go de mémoire LPDDR4-3200. Il y à également 2 ports USB 3.0, 1 port USB 2.0, 1 puce wifi Dual-band 2,4 GHz et 5,0 GHz 802.11b / g / n / ac et 1 puce Bluetooth 5.0.



Pour l'affichage nous trouvons une Tête GPIO horizontale de 40 broches et 2 ports micro HDMI avec prise en charge d'une résolution maximale de 3840 x 2160 à 60 Hz).



La connexion du PC se fait par 1 port USB 5V et le PC ne devrait pas dépasser la température de 50°C, avec le système d'une plaque de métal présente au dessus du SOC pour le refroidissement.



Ce mini-PC Raspberry Pi 400 est disponible au prix de 74.50 €.