AMD publie d'autres benchmarks de cartes graphiques Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT & RX 6800 RDNA 2 en 4K & WQHD.







AMD a publié encore plus de benchmarks pour sa gamme graphique Radeon RX 6000 RDNA 2 qui comprend des mesures de performance à 4K & WQHD pour la Radeon RX 6900 XT, la Radeon RX 6800 XT et la Radeon RX 6800. Les résultats des performances sont détaillés avec la plate-forme de test utilisée et les paramètres auxquels chaque titre a été testé.



AMD Radeon RX 6900XT plus rapide que RTX3090, RX 6800XT proche de RTX3090, RX 6800 plus rapide que RTX2080 Ti dans les nouveaux benchmarks RDNA 2 GPU 4K et WQHD



AMD a affiché une poignée de benchmarks testés sur 10 jeux dans les résolutions 4K et WQHD. Les tests ont été effectués sur une plate-forme de référence X570 pour toutes les cartes graphiques qui utilisent le processeur Ryzen 9 5900X 12 cœurs et 24 threads, 16 Go de mémoire DDR4-3200 MHz et les derniers pilotes pour chaque carte graphique.



Comme il s'agit d'une plate-forme basée sur le processeur Ryzen 5000, les GPU AMD tirent pleinement parti de la technologie Smart Access Memory qui permet aux processeurs d'utiliser pleinement la mémoire graphique des cartes graphiques de la série Radeon RX 6000, ce qui permet d'augmenter les performances de 11 % pour certains titres.







AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800 4K Gaming Benchmarks



Ainsi, en commençant avec les benchmarks à 4K, la Radeon RX 6900 XT gagne dans 5 titres contre la GeForce RTX 3090 de NVIDIA tout en se rapprochant de la carte dans les 5 autres. La RX 6800 XT parvient également à sortir plus vite que la GeForce RTX 3090 dans 5 titres, ce qui est assez impressionnant puisque la carte se vend à seulement 679 dollars US contre 1499 dollars US pour la RTX 3090.



La Radeon RX 6800 XT sort plus rapidement dans 6 titres que la carte graphique GeForce RTX 3080 Founders Edition. Enfin, nous avons la Radeon RX 6800 qui détruit le RTX 2080 Ti à une résolution de 4K dans tous les titres & dépasse même le RTX 3080 dans Forza Horizon 4.











































AMD Radeon RX 6000 Series Gaming Benchmarks en 4K







Les performances de la série AMD Radeon RX 6000 à 4K











AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800 WQHD Repères de jeu



Au WQHD, les AMD Radeon RX 6900 XT et RX 6800 XT sont plus ou moins plus rapides ou égales à la carte graphique GeForce RTX 3090. Dans Battlefield V et Forza Horizon 4, même la Radeon RX 6800 finit par être plus rapide que la carte graphique GeForce RTX 3090.



AMD ne s'arrête pas aux critères de performance. Ils ont également comparé les valeurs FPS/$ et ici, la Radeon RX 6800 XT semble être le véritable champion de la gamme Radeon RX 6000, suivie de la Radeon RX 6800 et enfin de la Radeon RX 6900 XT.











































AMD Radeon RX 6000 Series Gaming Benchmarks à WQHD







Les performances de la série AMD Radeon RX 6000 au WQHD











Il faut tenir compte de certains éléments, car les cartes graphiques NVIDIA offrent généralement de meilleures performances graphiques sur la plate-forme Intel, ce qui doit également être testé. En outre, AMD ne semble pas utiliser sa fonction de mode RAGE dans ces tests de référence, car cela n'a été mentionné nulle part. L'outil d'overclocking automatique permet d'obtenir des performances encore meilleures que celles que nous constatons ici. Nous pouvons donc nous attendre à ce qu'il soit testé de manière approfondie lorsque les examens finaux arriveront.



Carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT "Big Navi 21 XT" alimentée par le GPU de 16 Go



L'AMD Radeon RX 6900 XT sera livré avec le GPU Navi 21 XTX qui est la matrice entièrement activée comportant 80 unités de calcul ou 5120 SP. La carte disposera également de 16 Go de mémoire GDDR6 via une interface de bus de 256 bits, d'une bande passante totale de 512 Go/s et de vitesses d'horloge de 2015 MHz en base et de 2250 MHz en boost aux spécifications de référence. Il y a également 80 accélérateurs de rayons pour la mise en œuvre du ray-tracing sur les cartes graphiques (un RA par unité de calcul). La carte graphique sera dotée d'un TBP de 300W avec des modèles overclockés en usine qui la pousseront au-dessus de 350W et arrivera à une date ultérieure.







En plus de la mémoire standard, la carte graphique Radeon RX 6900 XT disposera également de 128 Mo de cache Infinity Cache sur la puce du GPU. Ce cache permettra d'augmenter la bande passante pour des performances supérieures à des résolutions supérieures à 1080p HD. Les 128 Mo de cache Infinity Cache augmentent de 3,25 fois la bande passante standard de 512 Go/s, offrant une bande passante effective allant jusqu'à 1,664 To/s sur toutes les cartes graphiques Big Navi basées sur le GPU.

Carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT "Big Navi 21 XT" à GPU de 16 Go



L'AMD Radeon RX 6800 XT sera livré avec le GPU Navi 21 XT qui est un SKU réduit comprenant 72 unités de calcul ou 4608 SP. La carte disposera également de 16 Go de mémoire GDDR6 via une interface de bus de 256 bits, d'une bande passante totale de 512 Go/s et de vitesses d'horloge de 2015 MHz en base et de 2250 MHz en boost aux spécifications de référence. La carte AMD Radeon RX 6800 XT est également équipée de 72 accélérateurs de rayons qui sont dédiés aux charges de travail de raytracing en temps réel. La carte sera dotée d'un TBP de 300W avec des modèles overclockés en usine qui la poussent au-dessus de 350W et arrivera à une date ultérieure.







En plus de la mémoire standard, les cartes graphiques de la série Radeon RX 6800 comporteront également 128 Mo de cache Infinity Cache sur la puce du GPU. Ce cache permettra d'augmenter la bande passante pour des performances supérieures à des résolutions supérieures à 1080p HD. Les 128 Mo de cache Infinity Cache augmentent de 3,25 fois la bande passante standard de 512 Go/s, offrant une bande passante effective allant jusqu'à 1,664 To/s sur toutes les cartes graphiques Big Navi à base de GPU.



Carte graphique AMD Radeon RX 6800 "Big Navi 21 XL" de 16 Go alimentée par le GPU



La carte graphique AMD Radeon RX 6800 sera dotée d'un GPU Navi 21 "Big Navi" encore plus réduit, avec 60 unités de calcul de 3840 processeurs de flux. Le GPU AMD Navi 21 XL sera doté d'une vitesse d'horloge de 1815 MHz pour les jeux et de 2105 MHz pour le boost aux spécifications de référence.







Il a également été indiqué que l'AMD Radeon RX 6800 avec le GPU Navi 21 XL pourrait disposer d'un TBP de 250W aux horloges de stock. La carte aura la même configuration VRAM que la mémoire GDDR6 de 16 Go, une interface de bus de 256 bits avec la mémoire cadencée à 16 Gbps qui fournira une bande passante nette de 512 Go/s.

Prix et disponibilité des cartes graphiques AMD Radeon RX série 6000



Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6900 XT seront disponibles à partir du 8 décembre. L'AMD Radeon RX 6900 XT coûterait 999 dollars américains et ne devrait être qu'un modèle de référence pour cette année, à moins qu'AMD ne donne à ses partenaires de l'AIB le feu vert pour des variantes personnalisées qui pourraient être prévues. La Radeon RX 6800 XT et la Radeon RX 6800 seront lancées sur le marché du détail le 18 novembre pour 649 dollars US et 579 dollars US, respectivement.



