Genesis lance le Radium 300 XLR, un "microphone de studio pour tous".







De plus en plus souvent, nous créons du contenu, organisons des webinaires, tandis que les vidéoconférences remplacent les réunions au bureau. Nous exigeons et attendons davantage, également sur la question du son. Le microphone de studio Genesis Radium 300 XLR est là pour répondre à ces besoins.



Selon Genesis, le Radium 300 XLR est un microphone de studio professionnel, grâce à sa gamme de fréquences de 30 Hz - 16 kHz et à sa grande sensibilité, il offre un son clair et de haute qualité. Son caractère cardioïde filtre les bruits de fond, en enregistrant les sons uniquement dirigés vers le microphone. Les parents d'enfants bruyants et les propriétaires de claviers mécaniques bruyants apprécieront certainement cette caractéristique.



Le microphone Genesis Radium 300 XLR est vendu avec un ensemble d'accessoires qui simplifient son installation et son utilisation. Son bras métallique régulé garantit une grande souplesse d'installation. Le montage du microphone par le haut ou par le bas ne devrait pas poser de problème. L'ensemble comprend également un support anti-vibrations, une housse antibruit en mousse et un filtre anti-pop. Ces éléments assurent un son propre et de haute qualité, ce qui est si important pour les créateurs de contenu et les employés à distance.







Le microphone Genesis Radium 300 XLR se connecte à un ordinateur grâce à un câble XLR de 2,5 m et à la célèbre prise mini-jack de 3,5 mm. Le boîtier en acier du microphone est solide et durable.



Voici la fiche technique :



- Modèle : Radium 300 XLR,

- Entrée : XLR,

- Type : cardioïde,

- Fréquence : 30 Hz - 16 kHz,

- Sensibilité : -38 dB,

- Impédance : 2200 Ohms,

- Longueur du cordon : 2,5 m.



Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



