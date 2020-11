BIOSTAR présente la nouvelle carte mère : La B450MX.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, cartes graphiques et périphériques de stockage, annonce aujourd'hui la carte mère B450MX. Conçue pour faire fonctionner les processeurs AMD Ryzen avec l'architecture monopuce B450 d'AMD, la nouvelle carte mère B450MX de BIOSTAR est élégante et raffinée, prête à supporter les jeux et la consommation de contenu occasionnel comme un champion.







Capable de contenir jusqu'à 128 Go de RAM DDR4 sur 4 DIMM avec une capacité d'overclock jusqu'à 4000 MHz, la carte mère B450MX de BIOSTAR est dotée de caractéristiques et de fonctionnalités qui séduiront les consommateurs à la recherche d'une carte mère d'entrée de gamme fiable à un prix abordable tout en conservant la meilleure technologie du marché.











La carte mère B450MX est conçue avec la technologie Digital PWM de BIOSTAR, capable de fournir une puissance stable sur toute la carte, ce qui lui confère des performances et une fiabilité durables. Des fonctions comme le PCIe 3.0 tirent pleinement parti de la technologie PWM numérique tout en offrant un débit binaire stable de 8 GT/s avec une intégrité accrue du signal et des données.







Le PCIe M.2 32 Gb/s est également présent dans la nouvelle carte mère B450MX, offrant aux utilisateurs des taux de transfert de données 5 fois plus rapides que le SATA III 6 Gb/s avec une latence plus faible. En outre, la nouvelle carte mère B450MX intègre l'USB 3.2 Gen 1 qui offre une amélioration sensible des performances par rapport à l'ancienne technologie avec des vitesses de transfert de données atteignant 5 Gb/s ainsi qu'une technologie de stockage comme le SATA III 6 Gb/s qui est 2 fois plus rapide que l'ancien SATA 3G.



En ce qui concerne l'E/S arrière, le nouveau B450MX a tout ce qu'il faut pour devenir une carte mère idéale pour un système de divertissement à domicile, avec de multiples options de connectivité comme un port clavier/souris PS/2 pour les utilisateurs qui souhaitent connecter leur ancien clavier ou souris, de multiples sorties d'affichage dont un port DVI-D, un port VGA et un port HDMI qui exprime un contenu lumineux et très détaillé pour que les utilisateurs puissent profiter d'images et de vidéos réalistes tout en s'amusant et en consommant du contenu occasionnel.



De plus, la carte mère B450MX est équipée d'un seul port GbE LAN alimenté par le chipset RTL8111H de Realtek ainsi que de 4 ports USB 3.2 (Gen1), 2 ports USB 2.0 et 3 connecteurs audio contrôlés par la technologie ALC887 capable de gérer 7.1 canaux d'audio haute définition.



Voici la fiche technique :







En conclusion, la nouvelle carte mère B450MX de BIOSTAR est sans aucun doute une option excellente et fiable pour les utilisateurs qui cherchent à construire leur prochaine plate-forme de jeu sans grever leur budget tout en bénéficiant d'une technologie parmi les meilleures du marché pour ce niveau de prix.



TECHPOWERUP