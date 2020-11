G.Skill annonce un kit de mémoire DDR4-3600 CL14 de 64 Go à très faible latence.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, le premier fabricant mondial de mémoire et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, est ravi d'annoncer la mise en place de kits de mémoire DDR4 à latence extrêmement faible et à haute capacité à la DDR4-3600 CL14-15-15-35 dans des configurations de 64 Go (16GBx4) et 32 Go (16GBx2) sous les séries Trident Z Neo, Trident Z Royal, Trident Z RGB, et Ripjaws V. Une fois de plus, ces extraordinaires kits de mémoire sont fabriqués à l'aide de circuits intégrés B-die Samsung de haute performance pour atteindre la faible latence du CL14 à la DDR4-3600.















Chez G.SKILL, nous sommes toujours à la recherche du kit mémoire ultime, réglé non seulement pour la vitesse, mais aussi pour l'efficacité. Et pour obtenir une grande efficacité, cela signifie des temps de latence réduits. Comme la demande du marché pour une capacité plus élevée augmente, G.SKILL a relevé le défi et introduit la spécification DDR4-3600 CL14-15-15-35 de 64 Go (16 Go x4), validée sur les cartes mères ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) Z490 et MSI MEG Z490 GODLIKE basées sur Intel, ainsi que sur la carte mère ASUS PRIME X570-P basée sur AMD.



Disponibilité et support XMP 2.0



Ces spécifications de mémoire à très faible latence prendront en charge Intel XMP 2.0 pour faciliter l'overclocking et seront disponibles via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL au Quatrième Trimestre 2020.



TECHPOWERUP