Genesis annonce le casque de jeu Neon 600 RGB.



Le Genesis Neon 600 RGB est un casque de jeu pour les joueurs qui veulent se sentir à l'aise et se démarquer de la masse. L'ensemble attire l'attention grâce à l'éclairage RGB qui peut être contrôlé sans logiciel supplémentaire. Le bras à configuration automatique, en revanche, se traduit par une grande facilité d'utilisation. Le casque de jeu Genesis Neon 600 RGB est un appareil confortable et efficace.



Les joueurs peuvent utiliser l'éclairage RVB pour mieux s'exprimer. Ils peuvent le configurer sans avoir recours à un logiciel supplémentaire. L'un des écouteurs est équipé d'un bouton permettant de sélectionner l'une des dix couleurs d'éclairage. Le fabricant rappelle que cela n'est en aucun cas la norme pour les casques à mini-jack.











Le Genesis Neon 600 RGB est équipé d'un bras qui s'ajuste automatiquement à la tête du porteur. Tout comme ses protège-oreilles en mousse, il est garni de cuir écologique. Equipé de transducteurs de 50 mm, le casque offre un son clair, détaillé et bien positionné. Le volume sonore peut être réglé à l'aide d'une molette placée sur l'un des protège-oreilles.







Voici la fiche technique :



- Modèle : Néon 600 RGB,

- Ttype de casque : casque antibruit, casque antibruit,

- Transducteurs : 50 mm, dynamique,

- Fréquence : 20 Hz - 20 kHz,

- L'impédance : 32 Ohms,

- Dynamique : 108 dB.



Micro :



- Sensibilité : -48 dB,

fréquence : 100 Hz - 20 kHz.



Interface :



- Audio : 2x mini-jack 3,5 mm (3 pôles),

- 1x USB (alimentation),

- Câble : 2,3 m tressé.



Le casque de jeu Genesis Neon 600 RGB sera disponible à l'achat dans quelques jours.



Son prix sera d'environ 36.99 euros.



TECHPOWERUP