AMD s'entretient avec ses partenaires au sujet des conceptions de la Custom Radeon RX 6900 XT.



Il y a quelques jours à peine, AMD a annoncé sa série de cartes graphiques Radeon RX 6000 basées sur la nouvelle architecture RDNA 2. Bien qu'AMD ait distribué les puces "Big Navi" à ses partenaires pour concevoir des cartes personnalisées et offrir aux utilisateurs des conceptions avec un meilleur refroidissement et éventuellement des capacités d'overclocking plus élevées, cela ne semble pas s'étendre aux parties les plus haut de gamme.



Jusqu'à présent, nous avons vu des conceptions personnalisées de sociétés comme ASUS, MSI, etc., et toutes ont une chose en commun : elles ne font des conceptions que pour la Radeon RX 6800 ou RX 6800 XT. On peut donc se demander où se trouvent les modèles personnalisés haut de gamme de la Radeon RX 6900 XT.







La première vague de cartes "personnalisées" aura lieu le 18 Novembre 2020, lorsque les fabricants sortiront des modèles MBA (Made-by-AMD), ce qui signifie que le circuit imprimé est un modèle de référence, juste avec un refroidisseur personnalisé installé. En ce qui concerne les cartes RX 6900 XT personnalisées, AMD est actuellement en pourparlers avec ses partenaires pour savoir s'il faut conserver le plus grand design "Big Navi" disponible pour les conceptions personnalisées, ou le garder en exclusivité pour AMD, le scénario le plus probable étant l'exclusivité AMD.







Les partenaires d'AMD pourraient conserver les modèles dans leurs magasins et leurs offres, mais le design de la carte et du refroidisseur serait celui d'AMD. La situation n'est pas encore résolue, nous devons donc attendre de voir ce qui en sortira et si nous obtenons des modèles personnalisés du modèle Radeon RX 6900 XT.



HARDWARELUXX