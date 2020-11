SteelSeries dévoile les nouvelles souris de jeu ultralégères : La Aerox 3 et Aerox 3 Wireless.



SteelSeries, le leader mondial des jeux, des esports et des périphériques de console, présente aujourd'hui une percée dans le domaine des souris de jeu ultralégères avec l'Aerox 3 et l'Aerox 3 Wireless. SteelSeries réunit une technologie durable et haut de gamme dans un format ultra-léger, conçu pour la performance et la vitesse. Chaque élément de l'Aerox 3 a été conçu avec précision pour garantir les temps de réaction les plus rapides dans le domaine du jeu, sans aucun compromis.







"Les souris ultralégères ont pris d'assaut l'industrie des souris de jeu", a déclaré Ehtisham Rabbani, PDG de SteelSeries. "Nous sommes ravis d'annoncer deux souris qui ne seront pas seulement géniales pour les fans de SteelSeries, mais qui raviront les joueurs de PC partout dans le monde. Pour la première fois, les joueurs n'auront pas à sacrifier la qualité de fabrication ou les performances pour obtenir une souris incroyablement légère".







Aerox 3 sans fil



La SteelSeries Aerox 3 Wireless est une souris de jeu sans fil au design ultra-léger de 66 g, parfaitement optimisée pour les passages de souris les plus rapides. SteelSeries s'est une fois de plus associé à PixArt pour un tout nouveau capteur, le TrueMove Air, un nouveau capteur de suivi personnalisé, véritable 1 pour 1, conçu spécifiquement pour les performances sans fil. Ce capteur optique de 18 000 CPI, 400IPS et 40G offre la vitesse, la cohérence et la précision requises d'une souris de jeu sans fil. Grâce à l'incroyable efficacité énergétique du capteur, SteelSeries a pu réduire le poids de la souris en incluant une batterie plus petite qui dure plus longtemps que celle de la concurrence.



L'Aerox 3 Wireless est la première souris de jeu à avoir reçu la certification IP54, ce qui lui confère une résistance à l'eau et une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et bien d'autres choses encore. La technologie AquaBarrier de SteelSeries est conçue pour protéger les circuits intérieurs apparemment exposés contre pratiquement tous les types de dommages environnementaux. Ceci est incroyablement important lorsque l'on utilise une conception de coque perforée pour surmonter toute préoccupation concernant la durabilité.



Tout comme le Rival 3 Wireless, l'Aerox 3 Wireless utilise la même nouvelle technologie Quantum 2.0 Wireless avec double sans fil, ce qui lui permet de se connecter à des appareils via une connexion USB ou Bluetooth sans fil à 2,4 GHz. Cette technologie a permis à SteelSeries d'atteindre 400 heures d'autonomie de batterie dans le Rival 3 Wireless, et donne à l'Aerox 3 Wireless 200 heures d'autonomie en mode Bluetooth et plus de 80 heures en mode 2,4 GHz. Une fois la batterie épuisée, l'Aerox 3 Wireless peut être rechargé rapidement via USB-C, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir plus de 40 heures d'autonomie en seulement 15 minutes.



Les autres caractéristiques de qualité de vie de l'Aerox 3 Wireless comprennent le nouveau câble Super Mesh de SteelSeries, qui réduit la traînée et donne une sensation de légèreté, les patins de glissement en PTFE, qui améliorent le contrôle et la douceur, et la personnalisation complète du moteur SteelSeries, qui offre trois zones d'éclairage RVB brillant. La connexion USB-C permet également aux joueurs de personnaliser davantage leur souris grâce à des options de câble de rechange.



L'Aerox 3 Wireless sera disponible le 10 Novembre 2020, dans le monde entier, au prix de 99.99 Dollars sur SteelSeries.com et Best Buy.



Aerox 3



L'Aerox 3 partage de nombreuses caractéristiques avec l'Aerox 3 Wireless, notamment la résistance à l'eau et à la poussière IP54, un design troué inspiré du populaire Rival 3, un câble super maille, des patins de glisse en PTFE, un éclairage RVB à trois zones et la personnalisation du câble USB-C. Il existe toutefois quelques différences essentielles entre les deux.



Au lieu d'utiliser le TrueMove Air de l'Aerox 3 Wireless, l'Aerox 3 utilise le capteur TrueMove Core introduit pour la première fois dans le Rival 3. Il s'agit d'un capteur optique personnalisé de 8 500 CPI, 300 IPS et 35G, conçu avec PixArt spécifiquement pour les performances. Comme l'Aerox 3 est une souris filaire, SteelSeries a également réussi à en réduire encore le poids à 57 g.



L'Aerox 3 sera disponible le 10 Novembre 2020, dans le monde entier, au prix de 59.99 Dollars sur SteelSeries.com et Best Buy.



