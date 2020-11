Epic Games vous offre le jeu : Blair Witch !







Inspiré par l'univers des films de Blair Witch, découvrez un jeu vidéo d'horreur narratif et psychologique qui étudie vos réactions face à la peur et au stress.



Développeur : Bloober Team.



Éditeur : Bloober Team NA.



Date de sortie : 29 Octobre 2020.



Tags : Horreur/Surnaturel/Première personne.



Vos peurs les plus lugubres se réveilleront dans cette forêt.



Résumé : Un jeune garçon a disparu dans la forêt de Black Hills près de Burkittsville dans le Maryland. Vous incarnez Ellis, un ancien policier au passé difficile, qui participe aux recherches. Ce qui débute comme une enquête policière banale va rapidement se transformer en cauchemar sans fin alors que vous faites face à vos peurs et à la sorcière de Blair, une force mystérieuse qui hante la forêt…



Blair Witch est un jeu vidéo d'horreur narratif et psychologique à la première personne basé sur l'univers des films de Blair Witch.



Imaginé par les créateurs de Layers of Fear, acclamé par la critique, ce jeu vous fait vivre l'influence implacable de la peur sur l'esprit dans une histoire originale inspirée de l'univers des films de Blair Witch.



Trouvez votre chemin dans une forêt maudite qui transforme et déforme à la fois le temps et l'espace.







Vous n'y allez pas seul : votre fidèle compagnon canin, Bullet, est à vos côtés. Vous pouvez l'encourager avec des récompenses, ou bien le punir s'il s'éloigne, mais la façon dont vous le traitez affectera l'histoire.



!! ATTENTION : Il ne sera disponible gratuitement que jusqu'au 05 Novembre 2020.



!! Attention : Pour le télécharger, il faut avoir un compte sur le store d'Epic Games !!



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



EPIC GAMES