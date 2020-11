Epic Games vous offre le jeu Ghostbusters: The Video Game Remastered !







Le jeu gratuit sur le store d'Epic Games est Ghostbusters : The Video Game Remastered.



Développeur : Saber Interactive.



Éditeur : Mad Dog Games.



Date de sortie : 4 Octobre 2019.



Tags : Action/Aventure.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.



Plateforme : Windows.



Ghostbusters: The Video Game Remastered :



Le célèbre jeu vidéo salué par la critique Ghostbusters est de retour, remasterisé pour Epic Games store!

Reprenez votre pack de proton et rejoignez les Ghostbusters, dont les voix et apparences ont été fidèlement reproduits, pour livrer bataille et sauver New York !



Une expérience Ghostbusters authentique - Le jeu propose les voix et les personnages de Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ernie Hudson dans une histoire originale imaginée par les scénaristes des films Dan Aykroyd et Harold Ramis.

Un gameplay unique - Vivez une chasse aux fantômes unique, affrontez des revenants à l'aide d'armes améliorables dans des environnements entièrement destructibles. Testez les capacités de l'équipe en affrontant des boss démesurés.

Campagne d'histoire - Vivez une histoire unique, affrontez et capturez des fantômes connus ou inédits aux quatre coins de New York.







!! Attention : Pour le télécharger, il faut avoir un compte sur le store d'Epic Games !!



Pour le prendre : Cliquez ICI.



EPICGAMES