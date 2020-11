SUPERGIANT GAMES nous propose un nouveau jeu PC : Hades.







Editeur(s)/Développeur(s) : Supergiant Games.



Sortie France : 17 Septembre 2020.



Genre(s) : Action/Beat'em All.



Thème(s) : Mythologie.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.



Mode(s) : Jouable en solo.



Langue de la version disponible en France : Textes en français/Voix en anglais.















Résumé : Hades est un beat'em All rogue-like développé par Supergiant Games, le studio derrière Bastion et Transistor. Le jeu se veut une combinaison des toutes les innovations des anciens jeux de Supergiant Games. Pour l'instant disponible en accès anticipé sur PC sur l'Epic Games Store.



Un trailer du jeu (Version Nintendo Switch) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



