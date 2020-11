TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS ROG Chakram Core.



ASUS est une entreprise de matériel informatique et électronique basée à Taiwan, fondée en 1989. Même si la chakram ROG d'ASUS a laissé une impression durable (voir notre revue), il est indéniable qu'il se situe en dehors de la gamme de prix de la plupart des gens. Pour ceux qui sont généralement intéressés par les fonctionnalités du chakram, mais moins par ses fonctionnalités sans fil et qui paient une fortune, ASUS a créé la Chakram Core. À la fois plus léger (94 g) et plus cher (99.99 Dollars), la Chakram Core conserve la plupart des fonctionnalités du Chakram : le capteur PAW3335 de PixArt à 16 000 CPI, les interrupteurs à bouton principal remplaçables à chaud, le joystick programmable qui peut être utilisé en mode numérique ou analogique, et une personnalisation étendue en ce qui concerne le poids, l'éclairage et les options logicielles. En outre, le Chakram Core est l'une des premières souris à supporter nativement l'analyseur de latence réflexe de NVIDIA, ce qui en fait un outil idéal pour être associé au dernier moniteur 360 Hz d'ASUS, le PG259QN. Malheureusement, ce dernier me fait défaut et je n'ai donc pas pu effectuer de tests approfondis à cet égard.







Voici la ficha technique :







