La chaise de jeu Kanagawa Cooler Master Caliber R2 Special Edition est désormais disponible en pré-commande.

Le dessin gagnant du concours "Make Your Caliber" qui vient de se terminer est maintenant disponible en pré-commande. La Cooler Master Caliber R2 Special Edition Kanagawa d'Akiko Teruya est inspiré de la palette de couleurs du célèbre tableau Kanagawa-oki Nami Ura. Le concours était ouvert au monde entier, et de nombreux designers du monde entier l'ont rejoint. Les meilleurs dessins ont fait l'objet d'un vote, à l'issue duquel le dessin de Kanagawa a remporté la première place.







La chaise de jeu Kanagawa Cooler Master Caliber R2 est maintenant disponible en pré-commande au Cooler Master Store EU pour 259.95 euros.



Chaise de jeu Cooler Master Caliber R2



Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Lancée en novembre 2019, la chaise de jeu Cooler Master Caliber R2 est conçue pour un confort et un style qui améliorent votre jeu. Avec son design ergonomique et son cuir de qualité supérieure, elle est parfaite pour les longues heures de travail ou de jeu. La Caliber R2 est un design original de Cooler Master qui se caractérise par des composants et un style uniques. Il est durable et solide, doté d'un élévateur à gaz de classe 4 fiable avec un support de charge maximum de 150 kgs. La Caliber R2 est livré avec un coussin de nuque ultra-confortable pour le soutien et peut être incliné à 180°. La chaise de jeu est également équipée de deux accoudoirs rembourrés avec des réglages omnidirectionnels, notamment en élévation et en rotation.



En savoir plus sur la chaise de jeu Cooler Master Caliber R2 chez Cooler Master.



