La série RGB de Kolink fait ses débuts chez Overclockers UK.







La série Kolink Core est une gamme d'alimentations de haute qualité qui offre un excellent rapport qualité-prix. En 2020, la gamme sera complétée par une nouvelle mise à jour de l'éclairage qui ajoute un panneau latéral ARGB à la conception, mais comme la version non-RGB, elle est certifiée 80 Plus, garantissant une efficacité énergétique de plus de 80 % à partir d'une utilisation de 20 % à 115 volts. Cette gamme de blocs d'alimentation attrayants et efficaces est désormais disponible auprès d'OverclockersUK dans des modèles de 500 à 700 W, à partir de 44.90 euros seulement.



Efficacité et sécurité







Tous les modèles de la série Core répondent aux exigences du règlement européen n° 617/2013 pour un fonctionnement sûr sur le réseau européen 230 volts. Comme les versions non RGB, les Kolink Core ARGB sont certifiés 80 PLUS, ce qui garantit un rendement énergétique de plus de 82 % pour une utilisation de 20 % à 230 volts (puissance standard au Royaume-Uni). Dotées de la protection nécessaire du circuit électrique et des exigences obligatoires en matière de consommation d'énergie en veille, les alimentations Kolink Core constituent une solution efficace, sûre et peu coûteuse pour alimenter vos systèmes de milieu de gamme et de performance.



Certifié 80 Plus, ARGB Power







Le modèle de 600 watts possède un connecteur EPS12V 4 + 4 broches pour le processeur, une paire de connecteurs 6 + 2 broches pour la carte graphique et un connecteur ATX 20 + 4 broches pour la carte mère. Cinq connecteurs SATA et trois connecteurs Molex sont disponibles pour les composants supplémentaires. Le Kolink Core 600 ARGB peut donc facilement alimenter n'importe quel système, du milieu de gamme aux performances.



Les modèles de 700 W étendent la connectivité avec deux connecteurs PCIe 6 + 2 broches supplémentaires, tandis que le modèle de 500 W intègre un seul connecteur PCIe 6 + 2 broches et réduit le nombre de connecteurs d'alimentation SATA à quatre.



Kolink veut également s'assurer que la série Core ARGB est esthétiquement agréable. L'effet du panneau LED peut être réglé en appuyant sur un bouton de l'alimentation elle-même, ou bien contrôlé par un connecteur standard à 3 broches sur la carte mère. En fait, il est possible de personnaliser davantage le panneau latéral RGB en y apposant un autre autocollant (fourni avec le bloc d'alimentation). En outre, des câbles plats à ruban noir complètent les LEDs brillantes et ont l'avantage de faciliter la gestion des câbles.



Spécification technique (modèle 600W) :



- Dimensions : 150 x 86 x 140 mm (L x H x P),

- Le style du câble : Entièrement intégré/non modulaire,

- Ventilateur : 120 mm (contrôle automatique),

- Efficacité : au moins 80 % à une charge de 50/20/100 %, certifié 80 Plus,

- PFC actif (0,9),

- Facteur de forme : ATX12V 2.3,

- Puissance nominale : 600 W + 3,3V : 18A + 5V : 15A + 3,3V/+ 5V : 100W + 12V : 480W/40A -12V : 0,3 A/3,6 W + 5Vsb : 2,5 A/12,5 W.



Connexions (fixes) :



- 1x 20 + 4 broches,

- 1x 4 + 4-broches (CPU / ATX12V / EPS12V),

- 2x 6 + 2-pin PCIe,

- 5x SATA,

- 3x Molex à 4 pôles.



De plus amples informations sur la série Kolink Core RGB sont disponibles sur le site web de Kolink ou sur les pages produits d'OverclockersUK.



Les prix commencent à 39.95 eurod pour le modèle 500W, atteignant un prix de lancement de 55.90 euros, pour le modèle 700W.



VORTEZ