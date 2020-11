CHERRY lance de nouveaux périphériques de jeu en Europe.



CHERRY lance le clavier CHERRY MX BOARD 3.0 S et les souris de jeu CHERRY MC 3.1 et CHERRY MC 9620 FPS en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Conçus pour les enthousiastes, les joueurs, les créateurs de contenu et les utilisateurs occasionnels, ces nouveaux périphériques sont fidèles à la devise de CHERRY "Où que soit votre travail", et sont conçus pour être adaptés au travail et aux jeux.







CHERRY MX BOARD 3.0 S Clavier de jeu







Le CHERRY MX BOARD 3.0 S est conçu pour la vitesse et la performance dans un design innovant en aluminium. Disponible avec les touches CHERRY MX Red Silent et CHERRY MX Brown, le CHERRY MX BOARD 3.0 S est le clavier idéal pour le bureau à domicile, le bureau ou les jeux à domicile. Le clavier est doté d'une fonction de rotation complète des touches n et d'un système anti-fantômes. Il est doté de pieds en caoutchouc pour assurer une stabilité qui ne glisse pas et ne vacille pas. Le CHERRY MX BOARD 3.0 S est disponible dans différentes options d'éclairage selon la variante, allant de non éclairé, monochrome, à RGB avec 16 millions de couleurs.



Souris CHERRY MC 3.1







La souris de jeu filaire RGB CHERRY MC 3.1 est parfaite pour le travail et le jeu. Elle est dotée d'un capteur Pixart haute résolution pouvant atteindre 5 000 ppp. Elle dispose de six boutons programmables et de modes d'éclairage qui peuvent être configurés et enregistrés dans sa mémoire embarquée. Son éclairage RGB prend en charge 16,8 millions de couleurs. La souris CHERRY MC 3.1 comporte un bouton CHERRY situé sur le dessus du boîtier qui permet aux utilisateurs d'accéder instantanément au logiciel utilitaire CHERRY pour effectuer des réglages et des ajustements. La souris CHERRY MC 3.1 a un design symétrique et peut être utilisée par les gauchers comme par les droitiers.



Souris CHERRY MC 9620 FPS







La CHERRY MC 9620 FPS est la dernière souris de jeu haut de gamme de la marque, avec des caractéristiques innovantes et un design progressif. Elle est dotée d'un capteur Pixart PMW-3310 de qualité professionnelle avec une résolution allant jusqu'à 12 000 ppp. Un bouton DPI éclairé indique le réglage DPI. La vitesse de la souris peut également être réglée jusqu'à 250 IPS (pouces par seconde).



Le CHERRY MC 9620 FPS est équipé de neuf boutons programmables et d'un éclairage RVB intégré avec un spectre de 16,8 millions de couleurs. La souris est également équipée de trois poids de 5 grammes à insérer que l'utilisateur peut régler et d'un repose-poignet extensible en cinq étapes. En bas se trouvent de très grandes surfaces de glissement en téflon qui offrent un guidage sûr et stable pour la souris. Cette souris hautement personnalisable peut être utilisée pour le travail et les jeux.



Le prix peut varier selon les régions.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



