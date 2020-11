Raijintek nous propose un nouveau boitier PC : Le SILENOS MS Series.







Raijintek présente les boîtiers de mi-tour SILENOS MS et SILENOS MS PRO, qui se caractérisent par un châssis à haut débit d'air avec un panneau frontal en maille et un support pour deux ventilateurs de 200 mm. Disponible en deux modèles, le SILENOS MS PRO de Raijintek est livré avec des ventilateurs ARGB de 200 mm préinstallés à l'avant et un ventilateur ARGB de 120 mm à l'arrière ainsi qu'un boîtier de contrôle ARGB.







Le SILENOS MS est livré sans ventilateur, ce qui donne aux constructeurs la liberté de choisir leurs ventilateurs. Le SILENOS MS et le SILENOS MS PRO sont disponibles en noir et blanc et sont tous deux équipés de panneaux latéraux en verre trempé de 4 mm d'épaisseur.







Les boîtiers Raijintek SILENOS MS Series prennent en charge les cartes mères mini-ITX, micro-ATX et ATX. Son intérieur spacieux supporte des cartes graphiques jusqu'à 320 mm de long et des dissipateurs de chaleur pour les processeurs jusqu'à 166 mm de hauteur. En plus de supporter deux ventilateurs de 200 mm à l'avant, l'avant peut supporter trois ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm.



La partie supérieure peut supporter deux ventilateurs de 120mm/140mm. Pour le refroidissement par eau, le châssis peut supporter des radiateurs de 360 mm à l'avant et de 280 mm sur le dessus. Les SILENOS MS et SILENOS MS PRO sont livrés avec des cages de disques SSD/HDD amovibles et sans outils qui supportent jusqu'à deux disques de 3,5" et trois disques de 2,5".



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques principales :



- Conception du châssis à haut débit d'air avec deux ventilateurs de 200 mm à l'avant,

- Revêtement intérieur et extérieur uniforme en noir ou blanc,

- Prise en charge du facteur de forme de la carte mère large de l'ATX/M-ATX/Mini-ITX,

- Supporte les alimentations ATX,

- Supporte une carte VGA d'une longueur maximale de 320 mm,

- Supporte jusqu'au refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 166 mm,

- Panneau latéral en verre trempé de 4 mm d'épaisseur,

- E/S frontale moderne avec ports USB-A et USB-C et audio HD,

- Filtres à poussière magnétiques supérieurs et inférieurs pour un nettoyage et un entretien faciles,

- Cage d'entraînement sans outil et amovible pouvant accueillir jusqu'à trois disques de 2,5 pouces et deux disques de 3,5 pouces,

- Supporte jusqu'à 120/240/280/360mm de radiateur à l'avant ; 120/240/280 mm de radiateur sur le dessus,

- Possibilité d'installer deux ventilateurs de 120 mm ou deux de 140 mm sur le dessus ; deux ventilateurs de 200 mm ou deux de 140 mm ou trois de 120 mm à l'avant.



Le prix de détail suggéré par Raijintek pour le SILENOS MS est de 59 Dollars, pour le SILENOS MS PRO, il est de 85 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



