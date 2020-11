AMD Ryzen 5600X repéré dans le benchmark CPU-Z, c'est rapide !



Les premiers utilisateurs finaux (du moins nous le pensons) mettent la main sur un AMD Ryzen 5 5600X, certains ont pris des photos et publié les premiers résultats des tests. Et oui, ça n'a pas l'air mal du tout.







Nous avons déjà vu quelques fuites de PassMark, mais pas une fuite de CPU-Z. L'hexacore proc est le processeur le plus lent des quatre annoncés, mais il prend tout de même une bonne avance avec 643 points pour le score d'un seul Core et 4814 pour les performances de plusieurs Cores. Pour comparer un peu, un Core i6 10600K obtient 543 points sur un seul Core et 4055 en mode Multi-Core.







L'unité centrale Ryzen possède six cœurs Zen 3 avec 12 threads, couplés à 32 Mo de cache de niveau 3 (L3). Le processeur est cadencé à une fréquence de base de 3,7 GHz, tandis que les vitesses de boost atteignent 4,6 GHz.







Cela promet de belle bagarre en perspective avec son concurrent de toujours INTEL !



THE GURU3D