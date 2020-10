Watch Dogs : Legion - Examen des performances graphiques des PC.



Êtes-vous prêt pour DirectX 12 et DirectX Raytracing ? Nous regardons Watch Dogs : Legion dans une performance graphique sur PC et à la manière d'un joueur sur PC. Nous allons tester le jeu sur la plate-forme PC par rapport aux performances des cartes graphiques avec les dernières cartes graphiques AMD Radeon et NVIDIA GeForce. De nombreuses cartes graphiques sont en cours de test et d'évaluation.



Le jeu est sorti le 29 Octobre 2020 de cette année et a reçu un succès mitigé, le support jour 0 ayant montré de mauvaises performances. Nous avons décidé d'attendre cette révision car un nouveau patch jour 1 était en cours d'arrivée, qui résoudrait la plupart des problèmes de performance, et donc cette révision légèrement retardée.



Sur la base des commentaires reçus, nous déployons un correctif pour résoudre les problèmes de performances que nous constatons sur PC et il sera disponible sur PC le vendredi 30 octobre. Nous continuerons à suivre vos réactions d'ici là pour y répondre en conséquence.



Notes de patch :



- A apporté plusieurs améliorations aux performances du PC,

- Optimisation des performances pour améliorer les fréquences d'images des GPU RTX,

- Correction d'un problème qui entraînait des baisses de framerate lorsque les personnages traversaient des points de contrôle,

- Amélioration de la performance de la vitesse de conduite,

- Correction d'un blocage lors de la commutation des contrôleurs d'entrée sur le PC.



Nous voyons également des joueurs sur PC qui se plantent lorsqu'ils jouent sur une version obsolète de Windows. Nous vous recommandons de mettre à jour votre système d'exploitation avec les mises à jour 1903 ou 1909 au minimum, et nous vous conseillons vivement d'avoir la dernière version du système d'exploitation installée lorsque vous jouez. Nous mettrons à jour ce fil de discussion avec les dates exactes de maintenance dès qu'elles seront confirmées.



//Les chiens de garde : l'équipe de la Légion



C'est pourquoi nous avons décidé de ne rien faire et d'attendre ce patch. En fonction de votre configuration, les propriétaires de PC peuvent s'attendre à une série d'améliorations de ce port, y compris la prise en charge de moniteurs ultra larges, la possibilité de faire tourner le jeu à 4K/60fps. À proprement parler, Watch Dogs Legion est un titre pris en charge par NVIDIA ; vous pouvez le constater puisque le Raytracing DirectX est pris en charge ainsi que le DLSS.



Le Londres du futur proche dans Watch Dogs : Legion attend avec vivacité et un réalisme agréable grâce au raytracing en temps réel, a déclaré Chris Early d'Ubisoft. Il a été confirmé que le raytracing en temps réel DirectX est également pris en charge, et que Nvidia GeForce RTX est utilisé comme plate-forme graphique officielle. Ubisoft fait tout son possible pour reproduire fidèlement les villes qui apparaissent dans ses jeux. Le raytracing ajoutera une profondeur sans précédent à l'aspect et à la convivialité de Londres dans Watch Dogs : Legion. L'étroite collaboration avec la série Watch Dogs remonte aux débuts de la franchise.







De nombreuses cartes graphiques sont en cours de test et d'évaluation. Vous aurez besoin d'un PC raisonnablement moderne avec au moins une carte graphique grand public pour faire fonctionner le jeu correctement. Cet article traitera des benchmarks dans le sens de fréquences d'images moyennes ; nous examinerons toutes les résolutions courantes en Full HD (1920x1080), WQHD (2560x1440) et, bien sûr, Ultra HD.



UHDTV (3840x2160) pixels, qui sont quatre fois plus nombreux que 1920x1080. Nous testons avec le jeu basé sur le pilote AMD Radeon optimisé et disponible (téléchargement) et pour Nvidia, leur pilote GeForce WHQL (téléchargement). Nous testerons le jeu sur la plate-forme PC par rapport aux performances de la carte graphique avec les pilotes de carte graphique AMD/NVIDIA.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D