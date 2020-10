Call of Duty : Black Ops Cold War - Les exigences du système ont été révélées.



Les listes des exigences système de "Call of Duty : Black Ops Cold War" ont été publiées, couvrant un large éventail de segments de jeux, allant du jeu en ligne compétitif, à la campagne AAA recommandée, et même au jeu maximum avec RTX-on. "Black Ops : Cold War" semble être optimisé pour un ensemble de cas d'utilisation tout aussi divers. Il existe trois niveaux d'espace disque requis. Pour 50 Go, vous n'obtenez que la composante multijoueur avec le contenu e-Sports. Pour 175 Go, vous obtenez la composante multijoueur et la campagne solo. Pour 250 Go, vous obtenez ces deux éléments, plus du contenu haute résolution supplémentaire. Parmi les cas d'utilisation figurent "minimum", "recommandé", "recommandé avec raytracing", "compétitif" et "Ultra RTX".







Pour commencer, il y a le strict minimum, qui nécessite un processeur Intel "Haswell" de 4e génération ou AMD FX "Vishera" de milieu de gamme ; ainsi que 8 Go de RAM, des cartes graphiques GeForce GTX 670 ou Radeon HD 7850 (vers 2012), et soit 50 Go ou 175 Go, selon ce que vous voulez installer. Le niveau "recommandé" est pour le jeu avec un niveau moyen de plaisir pour les yeux.



Il nécessite un processeur Core i5-2500K ou Ryzen 5 1600X, 12 Go de RAM, et GTX 970 ou GTX 1660 SUPER du camp NVIDIA ; ou R9 390 ou RX 580 du camp AMD. "Recommandé avec raytracing", c'est essentiellement le minimum requis pour le contenu raytracé. Vous aurez besoin au minimum d'un processeur Core i7-8700K ou Ryzen 7 1800X, de 16 Go de RAM et d'au moins un graphisme RTX 3070 (si vous en trouvez un).



"Compétitif" est un niveau intéressant, destiné aux joueurs de sports en ligne qui ne s'embarrasseraient pas de bonbons pour les yeux, et qui souhaitent juste une expérience à taux de rafraîchissement élevé pour le multijoueur en ligne. Ici, vous aurez besoin au minimum d'un processeur i7-8700K ou 1800X, de 16 Go de RAM et d'options graphiques incluant le GTX 1080 "Pascal" ou le RX Vega 64.



Les équivalents actuels de ces cartes seraient les RTX 2060 ou RX 5600 XT. Tout en haut de la liste se trouve l'"Ultra RTX", qui est destinée aux amateurs de PC afin qu'ils puissent profiter au maximum des avantages de leurs PC de jeu haut de gamme. Vous aurez besoin d'un Core i9-9900K ou d'un Ryzen 7 3700X, de 16 Go de RAM et d'au moins un RTX 3080.



