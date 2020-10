THE GURU3D nous propose le test du : Asus Tuf Gaming Lc240 Rgb Liquid.



Nous examinons un LCS d'ASUS, en particulier le modèle de marque TUF. La version que nous examinons offre un radiateur de 240 mm, des ventilateurs RGB et un bloc de refroidissement estampillé avec ce logo TUF. Le kit n'a pas déçu car il offre un très faible niveau de bruit et des performances assez décentes.



Ces kits de refroidissement liquide sont prééquipés d'une seule boucle et prêts à être installés dès leur sortie de la boîte. Armé d'une belle apparence, de tubes à manches et d'un prix attractif, ASUS propose un modèle assez compétitif dans le domaine des kits LCS massifs. Les refroidisseurs récemment mis à jour sont dotés d'une face de pompe accentuée ARGB avec un bloc redessiné et un moyeu de ventilateur PWM sur radiateur amélioré avec support ARGB.



TUF Gaming LC RGB est une série de refroidisseurs de liquide durables pour CPU, conçus pour les structures de jeu de taille moyenne. Chaque refroidisseur apporte les performances, les caractéristiques et la conception nécessaires pour être un élément essentiel de votre système de jeu. Les refroidisseurs comportent également un logo TUF Gaming RGB illuminé avec support Aura Sync sur le boîtier de la pompe et les ventilateurs du radiateur, ce qui leur donne un look distinctif.



Remarque : avant d'acheter des refroidisseurs TUF Gaming LC RGB AIO, veuillez vous assurer que votre carte mère est équipée d'un ou plusieurs collecteurs RGB à 4 broches pour connecter l'éclairage RGB de la pompe et d'un ou plusieurs ventilateurs RGB intégrés. Conception optimisée du ventilateur. Chaque ventilateur de radiateur est spécifiquement réglé pour offrir des performances optimales avec les radiateurs TUF Gaming LC, générant 67 CFM/3,0 mm H2O/29dB(A) pour une efficacité de refroidissement.



La série TUF Gaming LC RGB est compatible avec une large gamme de plates-formes de cartes mères Intel et AMD, ce qui vous donne la possibilité de l'associer au processeur de votre choix. Elle est également équipée d'un tube de 38 cm pour faciliter le montage et l'acheminement.







Spécification :



- Tapez : Refroidisseur liquide pour CPU,

- AMD/Intel : Combo,

- Compatibilité : "AMD : AM4,

- Renseignements : 1200, 115x, 1366",

- Installation : Vis,

- #Hide#LED Lighting : Oui,

- Couleur : Noir avec éclairage RGB,

- Eclairage LED : Logo RGB TUF Gaming sur la pompe,

- RGB sur les boîtiers de pompe et les ventilateurs de radiateur,

- Compatible avec Aura sync,

- Matériel : Matériel en bloc : Cuivre,

- Matériel de radiateur : Aluminium,

- Tube : Tube en caoutchouc à manches,

- Fan Dimensions : 120 x 120 x 25 mm,

- Dimensions : Bloc d'eau : 80 x 80 x 45 mm,

- Radiateur : 150 x 121 x 27 mm,

- Longueur du tube : 380 mm,

- Contrôleur de ventilateur : PWM,

- Vitesse de rotation : 800,

- 2000 TPM +/- 10 %,

- Débit d'air : 67 CFM / 113,8 m3h,

- Niveau de bruit : 29 dB(A),

- Caractéristiques supplémentaires : Voir la vue d'ensemble,

- Contenu du paquet : 1 x refroidisseur de liquide TUF LC 120,

- Pack d'accessoires de scews et de crochets,

- 2 x 12cm TUF RGB Radiator fan,

- 1 à 2 câbles Y pour le contrôle RGB,

- Composé thermique (pré-appliqué),

- Guide de démarrage rapide,

- Type de colis : Vente au détail,

- Poids du colis : 2,3700 kg,

- Garantie : 5 ans,

- Supports de prises 115x,

- Prise de support 1200,

- Prise de support 1366,

- Supporte la prise AM4.



Le kit 240 que nous testons est une unité de refroidissement autonome (AIO) pour CPU, basée sur un refroidissement liquide. Il ne nécessite pas beaucoup d'installation. Avec une pompe et un radiateur livrés sous pression, il est pré-rempli et scellé directement à l'usine pour assurer un fonctionnement sans entretien pendant des années. Cette facilité d'utilisation s'étend à sa prise en charge des derniers sockets Intel et AMD ; y compris les derniers sockets Intel LGA 1155/1156/2011 et AMD FM2 ainsi que AM4 pour les processeurs Ryzen mais pas Threadripper.



La série est équipée d'un microcanal à eau haute densité et d'un bloc de finition en cuivre pour offrir une conduction thermique efficace ainsi qu'un radiateur adéquat pour maximiser les performances de refroidissement. Nous pensons que la série s'appuie sur la technologie d'Asetek avec quelques avancées. Les refroidisseurs seront couverts par une garantie de 5 ans. Passons à la page suivante et commençons l'examen.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D