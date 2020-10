TECHPOWERUP nous propose le test de la : EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 Ultra.



La carte EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 Ultra est la carte graphique personnalisée la plus haut de gamme de la société, basée sur le GPU GeForce RTX 3070 "Ampère" mis sur le marché en début de semaine. La EVGA FTW3 Ultra est dotée d'une solution de refroidissement iCX3 gargantuesque, presque identique à celle qui équipe sa RTX3080 FTW3 Ultra, que nous avons également examinée.



Il se combine avec un circuit imprimé conçu sur mesure qui possède une solution VRM adaptée aux GPU d'un segment supérieur, et une série intéressante de découpes qui laissent passer l'air des ventilateurs. Le NVIDIA GeForce RTX 3070 lui-même est sans doute le plus important des trois GPU de la série RTX 30 lancés par NVIDIA jusqu'à présent, car il met les performances de jeu premium 4K entre les mains d'un segment de marché beaucoup plus important.



Le GeForce RTX 3070 marque l'introduction du 8 nm "GA104", le deuxième plus grand morceau de silicium de NVIDIA basé sur la nouvelle architecture GeForce "Ampere" qui met la technologie RTX de 2ème génération de NVIDIA à la portée d'un plus grand segment du marché du jeu. La société commercialise largement le RTX 3070 comme étant "plus rapide" que le RTX 2080 Ti, ce qui signifie que vous devriez être en mesure de jouer au maximum à 1440p avec RTX-on, ainsi que de jouer à 4K Ultra HD avec des paramètres assez élevés puisque ce sont les choses pour lesquelles le RTX 2080 Ti est bon.



Les perspectives de performances du RTX 3070 devraient également permettre de jouer à des jeux électroniques sportifs à 1440p et 1080p à un prix bien inférieur à celui de la génération précédente. Pour plus de détails sur la technologie et l'architecture du RTX 3070, reportez-vous à notre article sur la RTX3070 Founders Edition.







La GeForce RTX 3070 FTW3 Ultra d'EVGA est dotée d'un impressionnant overclock d'usine de 1815 MHz (par rapport à la référence de 1725 MHz) apprivoisé par le grand refroidisseur iCX3, qui comporte un trio de caloducs en cuivre épais qui tirent la chaleur à travers une plaque de base en cuivre, la transportant à travers deux grandes ailettes en aluminium qui sont ventilées par un trio de ventilateurs qui ont un contrôle de vitesse individuel. Un autre avantage du FTW3 Ultra réside dans ses superbes LED RGB qui recouvrent le dessus de la carte.



Vous bénéficiez également de fonctions pratiques, telles que les têtes de ventilateur ARGB et PWM, qui vous permettent de synchroniser le refroidissement et l'éclairage de votre appareil avec ceux de la carte. Le FTW3 Ultra tire sa puissance d'une paire d'entrées d'alimentation PCIe à 8 broches standard, ce qui devrait donner au RTX 3070 une grande marge de manœuvre. Le prix de 610 $ proposé par EVGA pour la RTX 3070 FTW3 Ultra est une grande demande et c'est facilement le prix le plus élevé parmi les six cartes RTX 3070 que nous avons examinées jusqu'à présent. Il reste à voir si la carte est plus que la somme de ses parties.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP