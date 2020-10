Sapphire dévoile le design de référence de la Radeon RX 6800 XT et RX 6800.



Contrairement à NVIDIA, AMD s'appuie toujours sur ses partenaires de cartes d'extension (AIB) pour vendre des cartes graphiques de référence (fabriquées par AMD), et Sapphire vient d'annoncer sa gamme. La société a dévoilé ses cartes de référence Radeon RX 6800 XT et RX 6800. La RX 6800 XT se caractérise par sa solution de refroidissement à triple fente, tandis que la RX 6800 se contente d'une solution à double fente plus fine. Les deux cartes sont basées sur le silicium "Navi 21" de 7 nm et disposent de 16 Go de mémoire GDDR6 à 16 Gbps sur une interface mémoire de 256 bits de large, amortie par 128 Mo de cache Infinity on-die.











La RX 6800 XT est configuré avec 72 des 80 unités de calcul RDNA2 sur le silicium "Navi 21", travaillant avec 4 608 processeurs de flux, 72 accélérateurs de rayons, 288 TMU et 128 ROP. L'horloge du moteur du RX 6800 XT atteint 2,25 GHz. La RX 6800, d'autre part, dispose de 60 des 80 unités de calcul RDNA2, soit 3 840 processeurs de flux, 60 accélérateurs de rayons, 240 TMU, les mêmes 128 ROP et le même sous-système de mémoire que la RX 6800 XT.











Étant donné qu'il s'agit de cartes de référence, Sapphire pourrait les fixer au prix de base d'AMD, la RX 6800XT étant proposé à 649 Dollars, et la RX 6800 à 579 Dollars.



TECHPOWERUP