SPCGear annonce le clavier de jeu : Le GK630K.



SPC Gear, le label de jeux du fabricant européen SilentiumPC, présente une toute nouvelle série de claviers de jeu sans touches, avec des agencements régionaux différents et de nombreuses fonctions indispensables. La nouvelle gamme GK630K est basée sur le nouveau clavier mécanique compact sans pavé numérique. Afin de répondre aux exigences élevées des joueurs ambitieux, SPC Gear propose le GK630K dans des variantes avec des touches Kailh rouges, bleues et brunes.



Grâce à ces options, les utilisateurs peuvent choisir entre des caractéristiques linéaires ou tactiles et entre un retour de clic fort ou modéré. Tous les modèles GK630K de SPC Gear sont équipés d'un éclairage RGB complet avec diverses options utilisant le logiciel SPC Gear désigné et offrent une grande qualité ainsi qu'une grande stabilité grâce au châssis lisse avec couvercle supérieur en aluminium.



Pour la première fois dans l'histoire de SPC Gear, la marque lance des modèles avec un clavier américain, mais aussi des modèles avec des dispositions spécifiques à chaque pays, afin d'offrir la meilleure expérience possible aux joueurs des pays nordiques, d'Allemagne, de République tchèque et de Hongrie.











Lisse et durable



Les nouveaux claviers GK630K de SPC Gear combinent un design élégant et une durabilité accrue. Cela a été obtenu en appliquant un renfort en aluminium sur le dessus du châssis, ce qui a permis d'augmenter la rigidité générale et d'améliorer le confort d'utilisation, même pendant les longues sessions. Un autre avantage de la surface en aluminium est sa résistance, qui offre une protection contre les dommages et prolonge la durée de vie du clavier. Le design attrayant du GK630K comprend un logo en relief sur le dessus et les accents rouges avec le logo sur le côté droit. La face inférieure est recouverte de motifs esthétiques uniques.



Interrupteurs Kailh rouge, marron ou bleu



L'expérience individuelle de l'utilisateur avec un clavier est fortement influencée par les interrupteurs utilisés dans le modèle en question. Chaque course de touche est définie par la force, la course et la rétroaction de l'interrupteur donné. Chaque utilisateur a ses propres préférences en ce qui concerne la sensation d'un bon clavier et la façon dont il doit réagir à chaque interaction. SPC Gear propose le GK630K avec trois interrupteurs différents, afin d'offrir la bonne combinaison pour chaque joueur.



Avec les interrupteurs mécaniques Kailh Red, une petite pression suffit pour activer l'interrupteur, ce qui est parfait pour les jeux de compétition en ligne tels que FPS ou Battle Royales. Grâce à leur fonctionnement extrêmement silencieux, les interrupteurs Kailh Red sont moins audibles.



Les interrupteurs mécaniques Kailh Brown, en revanche, se caractérisent par un fonctionnement équilibré, ce qui les rend parfaits pour les jeux et l'utilisation quotidienne. Un avantage énorme dans les jeux est le court trajet jusqu'à l'activation des touches. Les interrupteurs Kailh Brown sont également silencieux et tactiles.



Les interrupteurs mécaniques Kailh Blue sont la solution parfaite pour les utilisateurs qui tapent beaucoup sur le clavier. Leur clic fort et caractéristique est un excellent retour d'information et une confirmation de la frappe. Chaque pression de touche est accompagnée d'un bruit de clic aigu et d'un saut de touche perceptible. L'interrupteur est activé lorsqu'on appuie à mi-course, ce qui assure un grand confort à la fois pendant le jeu et la frappe.



Un éclairage coloré



Le rétro-éclairage RVB multicolore de pointe permet de personnaliser l'apparence du clavier et peut être utilisé pour mettre en évidence des mises en page individuelles. Le SPC Gear GK630K est livré avec 18 effets d'éclairage prédéfinis, qui comprennent des effets statiques d'une seule couleur, des couleurs changeantes ainsi que des effets de rétro-éclairage activés par la frappe. Le logiciel SPC GEAR étend cette palette de fonctionnalités en permettant aux utilisateurs de personnaliser chaque effet et de les modifier de diverses manières.



Roulement de la touche N



SPC Gear a équipé le clavier du GK630K de la fonction N-Key Rollover, offrant des capacités anti-fantômes complètes. Cette fonction garantit que, quel que soit le nombre de touches pressées en même temps, chacune d'entre elles sera lue correctement par l'ordinateur. Ceci est très important dans les jeux qui nécessitent des commandes complexes impliquant de nombreuses touches pressées simultanément.



Personnalisation



Le format compact sans dix clés est caractérisé par l'absence de pavé numérique. SPC Gear a utilisé le design et a ajouté quelques capacités de personnalisation au GK630K. Les doubles pieds permettent de positionner le clavier à trois hauteurs différentes, selon la préférence de l'utilisateur. Une autre caractéristique importante de personnalisation est le câble détachable avec les canaux préparés sur le bas du clavier. Grâce à cela, il est possible de disposer le câble dans l'une des trois positions et de le remplacer complètement lorsqu'il est endommagé ou lorsqu'un câble plus long ou plus court est nécessaire. En outre, tous les capuchons de touches peuvent être retirés à l'aide de l'outil fourni, qui se trouve sous le clavier.



Logiciel



Bien que les claviers GK630K ne nécessitent aucun pilote et puissent être utilisés sans installation du logiciel SPC Gear, ce dernier est recommandé aux utilisateurs qui souhaitent personnaliser davantage le clavier. Le logiciel permet de modifier l'éclairage RVB et les couleurs. Ceux-ci peuvent également être organisés et gérés dans des profils personnalisés. En outre, l'assistant de macros avancées permet de créer rapidement des commandes compliquées, suivies d'une affectation à une seule touche.







Les claviers SPC Gear GK630K avec la présentation américaine sont disponibles dès aujourd'hui dans les magasins en ligne et chez les détaillants. Les modèles GK630K avec une mise en page adaptée à chaque pays suivront au cours de la

Deuxième Semaine de Novembre 2020.



Le prix de vente conseillé, TVA comprise est de : 54.90 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP