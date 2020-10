La série EVGA GeForce RTX 3070 est disponible dès maintenant.



La GeForce RTX 3070 EVGA est alimentée par l'architecture NVIDIA Ampere. Construit avec des RT Cores et des Tensor Cores améliorés, de nouveaux multiprocesseurs de streaming et une mémoire G6 haute vitesse, il vous donne la puissance dont vous avez besoin pour déchiffrer les jeux les plus exigeants à une résolution de 1440p. Associée à la nouvelle génération de conception, de refroidissement et d'overclocking avec EVGA Precision X1, la série EVGA GeForce RTX 3070 crée une définition de la performance ultime.



Les nouveaux GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Series, la deuxième génération de RTX, sont dotés de nouveaux RT Cores, Tensor Cores et multiprocesseurs de streaming, apportant des visuels époustouflants, des taux de trame incroyablement rapides et une accélération de l'IA aux jeux et aux applications créatives. Grâce à l'architecture NVIDIA Ampere, qui offre des performances jusqu'à 1,9 fois supérieures à celles de la génération précédente, la série RTX 30 permet d'améliorer sans effort les expériences graphiques dans toutes les résolutions, même jusqu'à 8K dans le haut de gamme. Les GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 représentent le plus grand saut générationnel en matière de GPU dans l'histoire de NVIDIA.















Technologie de refroidissement EVGA iCX3 :



- ARGB GeForce RTX 30 Series LED - Gamme de couleurs et de luminosité vibrantes et personnalisables pour éclairer votre système.

- Triple refroidissement par ventilateur - Trois ventilateurs sont installés sur toutes les cartes graphiques EVGA GeForce RTX série 3070 refroidies par air pour optimiser le flux d'air, augmenter les performances de refroidissement et réduire le bruit des ventilateurs.

- Bloc de cuivre unifié pour le GPU et la mémoire - Un bloc de cuivre unifié qu'EVGA a déjà utilisé sur la solution de refroidissement HYBRID et qui a fait ses preuves pour abaisser les températures du GPU et de la mémoire.

- Disposition et conception asymétriques des ventilateurs - Disposition asymétrique des ventilateurs pour permettre au flux d'air de couvrir presque entièrement le dissipateur de chaleur, ce qui augmente le débit d'air pour une meilleure dissipation de la chaleur.

- Carte de circuit imprimé traversante - Des découpes soigneusement placées dans la carte de circuit imprimé et la plaque arrière améliorent le flux d'air et réduisent la récupération des gaz d'échappement.

- Ailettes de dissipateur à trous traversants - Le dissipateur EVGA iCX3 comporte de nombreuses ailettes en forme de L avec des centaines de trous traversants pour permettre à l'air froid de circuler uniformément et silencieusement à travers tout le dissipateur.



Construit pour EVGA Précision X1



Conçu pour NVIDIA GeForce RTX, EVGA Precision X1 est la nouvelle génération de logiciel d'overclocking pour maximiser et contrôler votre carte graphique EVGA. Avec le nouveau widget EVGA Precision for Game Bar, vous pouvez obtenir un accès instantané au contrôle et à l'overclocking intégré directement dans la barre de jeu de Windows. Vous voulez overclocker et surveiller sans même sortir de votre jeu ? Tout est là.



DXR (DirectX RayTracing)



DirectX RayTracing permet aux jeux de simuler le fonctionnement de la lumière dans la vie réelle, en fournissant des effets graphiques incroyablement réalistes et magnifiques comme l'éclairage global, les reflets et les ombres. Les GPU GeForce RTX ont été conçus dès le départ pour répondre aux exigences des charges de travail du ray tracking. Les cœurs RT spécialisés, que l'on ne trouve que sur les cartes graphiques GeForce RTX, fournissent des milliards de rayons par seconde de performance, et jusqu'à 3 fois la fréquence d'images avec les jeux et les applications DXR. Cela rend possible pour la première fois le ray-tracing à des fréquences d'images en temps réel.



DirectX 12 Ultimate



DirectX est une API qui permet aux développeurs d'ajouter des effets graphiques étonnants aux jeux PC sous Microsoft Windows. DirectX 12 Ultimate est la dernière version de l'API et le nouveau standard de référence pour la prochaine génération de jeux. DX12 Ultimate amène les jeux à un tout nouveau niveau de réalisme grâce à la prise en charge du ray tracing, des mesh shaders, du shading à taux variable et du feedback des échantillonneurs. La GeForce RTX est la première et la seule plateforme PC à prendre en charge ces fonctions qui changent le jeu.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



