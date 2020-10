EK préparent les waterblocks GPU pour les Radeon RX 6000 et Ryzen 5000.



Avec les Radeon RX 6000 et Ryzen 5000 d'AMD qui promettent d'être une formidable combinaison CPU+GPU haut de gamme, EK Water Blocks anticipe de nombreux bricolages "pur AMD" et met la dernière main à une nouvelle gamme de blocs d'eau VGA à couverture complète, de blocs d'eau pour CPU Socket AM4 et de monoblocs pour certaines cartes mères de chipset haut de gamme AMD série 500.











L'entreprise a présenté des rendus de certains de ces produits en cours de développement. Le bloc VGA à couverture complète, en particulier, emprunte de nombreux repères de conception aux cartes de référence RX 6800 XT et RX 6900 XT récemment annoncées. Un logo Radeon illuminé est placé sur ce qui semble être un couvercle en acrylique recouvert de PV.







Le bloc CPU et le monobloc de la carte mère portent de grands logos AMD. Il y a également des radiateurs et des variantes de ventilateurs Vardar dans la nuance de rouge préférée d'AMD, avec un marquage sur les moyeux des roues. Il n'y a pas de mot sur la disponibilité, mais au moins ceux d'entre vous qui prévoient de construire des puristes AMD savent où chercher un système de refroidissement liquide.







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP