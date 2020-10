MSI annonce le moniteur Optix MAG274QRF-QD.



MSI, le premier fabricant mondial de matériel de jeu, est fier d'élargir les possibilités matérielles pour tous les joueurs. Cette fois, nous avons l'honneur de vous présenter notre dernier moniteur de jeux eSports : Optix MAG274QRF-QD. Equipé d'un panneau IPS rapide, la dernière technologie qui offre un temps de réponse 4 fois plus rapide que les panneaux IPS normaux, l'Optix MAG274QRF-QD vous donnera tous les avantages concurrentiels dont vous avez besoin. Profitez d'un jeu extrêmement fluide et sans accrocs grâce à la technologie intégrée NVIDIA G-Sync Compatible, à un taux de rafraîchissement élevé de 165hz et à un temps de réponse rapide de 1 ms GTG.



Les performances sont très importantes, mais il serait dommage que les beaux détails des jeux soient perdus. Ce ne serait pas un problème avec l'Optix MAG274QRF-QD. La haute résolution WQHD (2560x1440) et la technologie Quantum Dot produiront les images les plus fascinantes. Profitez de chaque scène comme si vous y viviez. En constante amélioration, MSI continuera à se remettre en question dans la conception des moniteurs de jeu, et s'assurera que vous êtes toujours en avance sur vos adversaires.







Tout comme l'IPS normal, l'IPS rapide élimine la distorsion de l'image et offre des changements de couleur minimes lorsqu'il est visionné sous différents angles, vous offrant ainsi la meilleure expérience visuelle possible. De plus, le temps de réponse de l'affichage Rapid IPS est réduit à 1 ms GTG grâce aux molécules de cristaux liquides qui tournent à la vitesse 4 fois plus vite que les molécules normales. L'image claire et nette vous donnera certainement un avantage concurrentiel pour prendre des décisions précises dans les jeux rapides.



Les points quantiques sont des nanocristaux qui peuvent absorber la lumière. Lorsqu'ils sont frappés par la lumière, ils émettent une couleur très précise et donnent des images réalistes. Faites l'expérience d'images éclatantes avec une gamme éblouissante de plus d'un milliard de couleurs, chacune d'elles atteignant une clarté incroyable grâce à notre processeur WQHD intelligent. Grâce à la reproduction des couleurs la plus précise, profitez de chaque scène comme si vous y viviez.



WQHD (2560x1440) Haute résolution



L'Optix MAG274QRF-QD est équipé d'un panneau WQHD qui supporte une résolution allant jusqu'à 2560x1440, capturant chaque détail du jeu et transformant chaque image en un festin visuel. Ce panneau 16:9 permet également aux joueurs d'examiner des scènes de jeu plus grandes que les autres panneaux FHD traditionnels et de les devancer par rapport aux autres concurrents.



Taux de rafraîchissement de 165 Hz et temps de réponse de 1 ms du GTG



L'Optix MAG274QRF-QD est équipé d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz et d'un panneau de temps de réponse GTG de 1 ms. Il sera sans aucun doute bénéfique aux joueurs professionnels, en particulier ceux qui jouent à des jeux rapides. Les jeux n'auront plus l'air excentriques puisque notre moniteur sera capable de suivre n'importe quel FPS produit par votre carte graphique.



Jeux OSD APP 2.0



Gaming OSD App vous permet de contrôler l'affichage de votre moniteur sous une fenêtre de logiciel. Vous pouvez même personnaliser les paramètres d'affichage pour différents logiciels dans l'application. Elle appliquera alors automatiquement les préréglages dès que vous commencerez à utiliser le logiciel. Enfin, l'application Gaming OSD vous permet d'utiliser les raccourcis clavier du jeu pour régler les paramètres d'affichage.



Support réglable



Le moniteur MSI Optix Gaming est conçu pour vous rendre le plus confortable possible pendant que vous jouez. Grâce aux réglages d'inclinaison (-5°~20°), d'abaissement, d'élévation (0~100 mm), de pivotement (-75°~75°) et de rotation (-90°~90°), vous pouvez facilement changer la position du moniteur pour une ergonomie maximale et une expérience visuelle optimale.



Prêt pour le HDR



L'affichage à plage dynamique élevée (HDR) offre une meilleure précision des couleurs et du contraste. L'Optix MAG274QRF-QD est équipé de la technologie HDR qui peut produire des images avec plus de détails, une plus large gamme de couleurs et un aspect plus similaire à ce qui est vu par l'œil humain par rapport aux moniteurs traditionnels.



Vision de nuit



La vision nocturne calcule et amplifie intelligemment les détails dans la zone sombre de l'écran, au lieu d'éclaircir brutalement tout l'écran et de provoquer la surexposition de certaines zones. Cela permet de créer des images globalement confortables et agréables. Vous n'avez plus peur du noir, n'est-ce pas ?



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP